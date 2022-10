PM: Phantom Abyss startet am 20. Oktober einen Spießrutenlauf im Game Pass für Xbox Series S|X (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Phantom Abyss startet am 20. Oktober einen Spießrutenlauf im Game Pass für Xbox Series S|X

– Es kann nur einen geben –

Das tempelplündernde asynchrone Multiplayer-Spiel Phantom Abyss wird noch in diesem Monat in den Game Pass für die Xbox Serie X|S aufgenommen – und das zusammen mit einem Schatz an neuen Inhalten aus den bestehenden Abenteuern des Steam Early Access.

Ab dem 20. Oktober 2022 können sich unerschrockene Xbox-Spielerinnen und -Spieler der Jagd nach Ruhm anschließen, indem sie zahlreichen versteckten Fallen ausweichen, tückische Abgründe überqueren und auf abzweigenden Pfaden vor unerbittlichen Wächtern fliehen, bis sie eines der Relikte erbeuten oder von den Gerätschaften des Todes überwältigt werden.

Doch alle sollten gewarnt sein: nur eine Person kann den Preis eines jeden Tempels beanspruchen! Und jede Seele, die mutig genug ist, es zu versuchen, bekommt nur eine Chance, bevor sie für immer verloren ist…

Erforsche die gefährlichen Hallen eines jeden Tempels zusammen mit den Phantomen gefallener Spielerinnen und Spieler. Nutze ihre Erfolge und Misserfolge zu deinem Vorteil, um die wertvollen Artefakte zu erreichen, die ihnen entgangen sind.

Schalte neue Peitschen frei, aus denen du wählen kannst, bevor du dich in deinen nächsten Tempel wagst. Jede Peitsche birgt einen mächtigen Segen, aber auch einen Fluch, der dein Streben nach Reichtum und Ruhm erschweren kann.

Phantom Abyss wird während der Steam Early Access– und Xbox Game Preview-Phase weiter ausgebaut – mit neuen Kammern, Fallen, Peitschen und zusätzlichen Gameplay-Features, die mit der Zeit hinzugefügt werden.