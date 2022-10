Persona: Mobile Klassiker ab Januar 2023 auf aktuellen Konsolen

PC Switch XOne Xbox X PS4

Atlus hat am Wochenende während des Persona 25th Anniversary Super Live P-Sound Wish 2022 -Konzerts in Chiba (Japan) das Veröffentlichungsdatum zweier Spiele des Persona-Franchises bekanntgegeben: Persona 3 Portable und Persona 4 Golden werden am 19. Januar 2023 für Xbox Series X|S und Xbox One - direkt im Xbox Game Pass - sowie für Playstation 4 und Nintendo Switch digital erscheinen. Zeitgleich wird Persona 3 erstmals auch für Windows-PC (via Steam ) veröffentlicht. Persona 4 Golden ist auf der Plattform bereits seit 2020 erhältlich.

Physische oder gar Sammler-Versionen der beiden Teile wurden hingegen auf der Veranstaltung nicht angekündigt.

Persona 3 Portable bietet komplett überarbeitete Grafik und ist das erste Mal auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch spielbar. Das Rollenspiel erschien für die PS2 bereits im Juli 2006 in Japan und August 2007 in Europa und erhielt den Zusatz Portable mit Erscheinen der PSP-Portierung ab November 2009.

Persona 4 Golden wird ebenfalls zum ersten Mal mit deutschen, französischen, italienischen und spanischen Untertiteln gespielt werden können. Der vierte Ableger der Hauptreihe Shin Megami Tensei beglückte die japanischen PS2-Spieler im August 2008 und die europäischen ab März 2009. Die PS Vita-Versionen erschienen ab Juni 2012 und erhielten den Zusatz Golden.

Weitere Informationen zu beiden Titeln findet ihr in den unten verlinkten Quellen.