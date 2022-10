Marvel's Midnight Suns: Neuer Teaser mit Hexe Nico Minoru veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

In der kurzlebigen TV-Serie Marvel’s Runaways zählte die junge Hexe Nico Minoru zu den tragenden Figuren und auch in dem kommenden Taktik-Deckbuilder Marvel's Midnight Suns von Firaxis wird die Marvelheldin dabei sein.

Da Minoru eine Hexe ist, beruhen ihre Fähigkeiten und ihre magischen Kräften auf einem mysteriösen Zauberstab, der ihr hilft, ihre Kräfte zu bündeln und vielfältig einzusetzen. In dem nachfolgenden Teaser könnt ihr die Magiekundige in Aktion sehen und einen Vorgeschmack erhalten, was ihre Fähigkeiten mit einer großen Gruppe von Feinden anrichten können.