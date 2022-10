FIFA 23 erobert die Spielecharts

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Nur wenig überraschend konnte sich die Fußball-Serie FIFA 23 von Electronic Arts an die Spitze der deutschen und britischen Spielecharts setzen und sich damit den Titel des erfolgreichsten Starts eines Videospiels in Deutschland in diesem Jahr sichern. Außerdem konnte durch die Veröffentlichung des Fußball-Spiels die zweitstärkste Verkaufswoche für das laufende Jahr erzielt werden.

Das deutsche Marktforschungsunternehmen GFK Entertainment ermittelte zudem, dass FIFA 23 derzeit sämtliche Konsolencharts anführt mit Ausnahme des 3DS. Für das 3DS ist das Spiel aber auch nicht erschienen. Lediglich auf dem PC konnte sich Fifa 23 noch nicht den Spitzenplatz sichern, der diese Woche noch von dem Landwirtschafts-Simulator 22 gehalten wird.