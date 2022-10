Spieleveteranen #289: Off-Topic 10/2022

Spiele müssen draußen bleiben

Teaser Jörg und Heinrich blicken für den Off-Topic-Podcast über den Tellerrand und berichten von Lese-, Hör- und Schau-Vergnügungen abseits der multimedialen Telespiele.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Er trotzte Taifunen, meisterte den Linksverkehr und wurde sogar zur lokalen TV-Berühmtheit – doch jetzt hat der Spieleveteranen-Podcast ihn wieder: Nach zwei Episoden reisebedingter Pause meldet sich Jörg an den heimischen Mikrofonen zurück. Und da diesmal eine Off-Topic-Episode auf dem Programm steht, unterhält er uns mit einigen Reiseerzählungen. Heinrich muss noch seine Queen-Anekdote von 2002 beisteuern, aber dann widmen wir uns den regulären Kulturressorts. Da geht es zum Beispiel um einen im Spieleentwickler-Milieu angesiedelten Roman und das Fantasyserien-Duell Die Ringe der Macht gegen House of the Dragon. Die erste Halbzeit dieser Episode ist aber weitgehend on-topic mit News, Spielberichten und Hörerpost.

Folge 41-2022 (#289) des Spieleveteranen-Podcasts mit Jörg Langer und Heinrich Lenhardthat eine Laufzeit von 1:42:11 Stunden.

00:00:15 News & Smalltalk

00:03:06 Gemischte News: CD Projekt Red hat große Pläne, der Verspätungsrekord von Duke Nukem Forever wurde gebrochen, Google Stadia stellt den Betrieb ein, ein verschollenes Dune -Spiel tauchte wieder auf, No Man’s Sky 4.0 jetzt auch auf Switch.

wurde gebrochen, Google Stadia stellt den Betrieb ein, ein verschollenes -Spiel tauchte wieder auf, 4.0 jetzt auch auf Switch. 00:22:25 Was haben wir zuletzt gespielt? FIFA 23 (feat. Ted Lasso) und Soccer Story (Demo).

(feat. Ted Lasso) und (Demo). 00:30:00 Hörerpost von Matthias Fauth, Patorikku und N0Remors3.

00:41:17 Spieleveteranen Off-Topic

00:41:25 Jörg erzählt Anekdoten von seiner gerade beendeten Japan-Dokureise, Heinrich hat eine Geschichte über Queen Elizabeth II und Eishockey auf Lager.

01:07:43 Buch-Ressort: »Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow« von Gabrielle Zevin .

. 01:13:30 Serien-Ressort: Herr der Ringe – Die Ringe der Macht, House of the Dragon.

01:23:47 Musik-Ressort: The Cage von Billy Idol .

von . 01:28:59 Film-Ressort: Licorice Pizza, My Small Land, Thor - Love and Thunder.