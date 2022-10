Planet Zoo: Twilight Pack erscheint am 18. Oktober

PC

In der neuesten Erweiterung der Wirtschaftssimulation Planet Zoo bricht die Dämmerung über die penibel angelegten Gehege herein. Oder die Morgenstimmung, falls Optimisten unter den Lesern sind. Neben einem erneuten Schwung von über 200 Szenerie-Objekten und fünf neuen Tierarten dürfte wohl das Karriere-Szenario in Transsilvanien der Höhepunkt der Erweiterung sein. Ein solches Szenario war in den bisherigen DLCs nie enthalten.

Aber natürlich geht es auch um die mitgelieferten neuen Tierarten. Diese sind dem Thema angepasst und damit dämmerungsaktiv:

Waschbär

Rotfuchs

Nacktnasenwombat

Streifenskunk

Nilflughund

Der kurze, unten eingebundene Trailer stimmt euch auf den Release am 18. Oktober ein.