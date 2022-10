Gotham Knights: Launch-Trailer veröffentlicht

PC Xbox X PS5

Bevor es am 21.10.2022 bei Gotham Knights richtig losgeht, könnt ihr euch im unter dieser News verlinkten Video von der Wucht der Action im Spiel überzeugen. Darin legen Batgirl, Red Hood, Robin und Nightwing mit mächtigen Finishern in einer großen Open World im Stile der Rocksteady-Spiele los, um euch zu begeistern. Gotham Knights soll ein auch kooperativ spielbares Storyerlebnis werden und nicht an Servicegames wie Marvel's Avengers (im Test 5.0) erinnern.

Nach dem Tod von Batman und Commissioner James Gordon muss eine neue Superheldengruppe Gotham beschützen. Batman selbst hat in einer vor seinem Ableben aufgenommenen Videobotschaft seine vier Mitstreiter Barbara Gordon alias Batgirl, Dick Grayson alias Nightwing, Jason Todd alias Red Hood und Tim Drake alias Robin dazu aufgerufen, sein Vermächtnis anzutreten.

Der Entwickler Warner Bros. Montreal hat zuvor Batman - Arkham Origins (im Test 9.0) entwickelt. Das neue Spiel soll aber trotzdem kein Teil der Arkham-Reihe werden, zu der neben dem genannten Spiel die drei Rocksteady-Titel Batman - Arkham Asylum (im Test 9.0), Batman - Arkham City (im Test 9.5) und zuletzt Batman - Arkham Knight (im Test 9.0) gehören. Arkham Asylum und Arkham City sind 2016 in einer aktualisierten Version für PS4 und Xbox One unter dem Namen Batman - Return to Arkham (im Test 9.0) erschienen.