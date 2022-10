Tears of Magic: Kickstarter-Kampagne gestartet

PC

Begeistert ihr euch für JRPGs klassischer Machart im Stil der 16 Bit-Ära? Dann könnte Euch Tears of Magic interessieren, das aktuelle Projekt des Indie-Teams von Good Old Pixel, für welches derzeit eine Kickstarter-Kampagne läuft. Die Entwickler versprechen dabei einen Titel im Geiste der Klassiker-Serie Breath of Fire von Capcom. Aber auch die Spiele Mass Effect und Dragon Age - Origins von Bioware werden als Inspiration genannt.

Ihr spielt Kaiser, einen Helden des Dragon Clan, den ihr nach Euren Vorstellungen bezüglich des Geschlechts, Aussehens und der Persönlichkeit individuell gestalten könnt. Als einer der letzten Drachen die nach einer Katastrophe, nur bekannt als "Great Calamity", noch existieren, durchstreift ihr die in 2,5D-Pixel-Grafik gestaltete Fantasy-Welt von Valdren. Ihr sollt auf viele verschiedene Clans treffen, eine lebendige Beziehung mit den anderen Party-Mitgliedern aufbauen, Dialoge führen und Gegner in einem rundenbasierten Kampfsystem bekämpfen können. Charakterentwicklung, Crafting sowie diverse Minigames sollen das Spielerlebnis vervollständigen. Im gezeigten Trailer auf der Kickstarter-Seite kann man einige frühe In-Game-Szenen begutachten. Der überwiegende Teil des Videos beschäftigt sich allerdings mit der Lore des Spiels.

Das Funding-Ziel der PC-Version liegt mit ungefähr 92.000 Euro für ein RPG mit den angestrebten Inhalten verhältnismäßig niedrig. Für circa 30% des Betrags der Kampagne wurden bei Veröffentlichung dieser News bereits Unterstützer gefunden. Stretch-Goals sind aktuell für Konsolen-Ports bei 125.000 Euro sowie für eine verbesserte Charakter-Individualisierung bei 150.000 Euro angepeilt. Das Erreichen der erweiterten Ziele würde auch die Einstellung weiterer Grafiker ermöglichen. Das bisherige Kern-Team aus Schweden besteht nur aus einem Programmierer und einer Grafikerin. Für die Verfeinerung der englischen Sprache des Spiels unterstützt das Team ein Redakteur aus den USA. Die musikalische Untermalung wird durch externe Musiker sichergestellt. Eine davon ist die japanische Komponistin Yoshino Aoki, die für ihre Arbeit an Breath of Fire 3 und 4 bekannt ist.

Solltet ihr das ambitionierte Projekt unterstützen wollen, habt ihr noch bis zum 3.11.2022 die Möglichkeit dazu. Ab einer Unterstützung von 25 Euro erhaltet ihr Zugriff auf den fertigen Titel. Das Spiel soll frühestens im Januar 2025 erscheinen.