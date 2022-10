New Tales from the Borderlands: Gold-Status erreicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Über eine Twitter-Meldung des Accounts von Borderlands wurde durch Entwickler Gearbox Software der Gold-Status von New Tales from the Borderlands (in der Preview) verkündet. Die Entwicklung an dem von Publisher 2K veröffentlichten Story-Adventure wurde damit offiziell abgeschlossen und der Verkauf ist in Vorbereitung. Der Tweet enthielt zusätzlich einen Mini-Trailer, der auf das Spiel einstimmen soll.

Der Titel ist der inoffizielle Nachfolger von Tales of the Borderlands, welches in 2014 noch von Telltale Games entwickelt wurde. Infolge der Insolvenz des Entwicklers und Publishers übernahm Gearbox Software die Entwicklung des aktuellen Spiels selbst. Die Handlung wird nicht an den Vorgänger anknüpfen und eine eigene Geschichte erzählen (siehe GG-News).

New Tales from the Borderlands erscheint am 21. Oktober 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch.