Diluvian Winds: Prolog der Mangelsimulation auf GOG und Steam spielbar

PC Switch Linux MacOS

In Diluvian Winds schlüpft ihr in die Haut eines Leuchtturmbesitzers, der diesen trotz des steigenden Meeresspiegels und damit einhergehender Flutwellen nicht verlassen möchte. Der Leuchtturm erfüllt nämlich auch eine wichtige Aufgabe: Sein Feuer zeigt den vor den Wassermassen Flüchtenden, wo sie Schutz und Unterkunft erhalten. Für die Zeit ihres Aufenthalts macht ihr euch die Arbeitskraft eurer Besucher zunutze: Sie errichten Gebäude zur Herstellung von Holz, Nahrung oder Lagern und können diese anschließend bewirtschaften, um Ressourcen, verschiedene Lebensmittel und Handelsgüter herzustellen.

Bei den Flüchtlingen handelt es sich um keine Menschen, alle Lebewesen werden in Tierform mit unterschiedlichen stärken dargestellt. Ihr verteilt die zu erledigenden Aufgaben somit an Bären, Eichhörnchen, Biber sowie andere Tiere und kümmert euch so lange um ihre Versorgung, bis sie weiterziehen – und durch neue Flüchtende ersetzt werden. Jeder Tag läuft hierbei in mehreren Phasen ab: Morgens weist ihr den Tieren die Aufgaben zu, abends versorgt ihr sie am Kochtopf mir Nahrung. Zum Abschluss des Tages habt ihr hoffentlich noch genug Holzscheite vorrätig, um die Flamme eures Leuchtturms am Lodern zu halten. Denn erlischt diese, ist das Spiel verloren. Außerdem gilt es eure kleine Behausung so zu verstärken, dass sie den regelmäßig eintreffenden Flutwellen standhält.

Der Prolog von Diluvian Winds, der euch ein, zwei Stunden in das Spiel eintauchen lässt, zeigt sicherlich nur einige Elemente. Aber es ist bereits jetzt eine kleine Herausforderung, die Moral eurer Flüchtlinge hochzuhalten, ihre kleinen Wünsche zu befriedigen, genug Holz und andere Vorräte bereitzustellen, sowie nebenbei eure Siedlung auszubauen und instand zu setzen.

Ein genaues Erscheinungsdatum für das strategische Aufbauspiel steht bislang noch nicht fest – die Entwickler gehen von „wenigen Monaten“ aus. Den Prolog findet ihr bereits jetzt auf GOG.com und Steam. Einen schnelleren Eindruck zu Diluvian Winds verschafft euch der unten verlinkte Trailer.