Reif für die Insel?

Teaser Ihr hattet nun seit Release etwas Zeit, um (wieder) mit Guybrush loszuziehen. Habt ihr die Chance wahrgenommen?

Update mit dem Ergebnis:

Der überwiegende Teil der Umfrageteilnehmer hat Interesse, Return to Monkey Island noch zu spielen (41 Prozent), während 35 Prozent das schon tun oder getan haben. 24 Prozent der Teilnehmer gaben an, kein Interesse an dem Titel zu haben. Darunter auch laut euren Kommentaren Leute, die nicht mehr so recht ins Adventure-Genre hineinfinden.



Ich habe es vor 41% Ja, ich spiele es / habe es beendet 35% Nein, möchte ich nicht 24%

Ursprünglicher Text:

Return to Monkey Island (im Test) hat nun vor nicht ganz drei Wochen auf PC und Switch angelegt. Genug Zeit (also theoretisch), um sich das neue Werk von Ron Gilbert in Ruhe zu Gemüte zu führen. In der heutigen Sonntagsfrage wollen wir daher von euch wissen, ob ihr schon mit Guybrush erneut dem Geheimnis von Monkey Island nachgespürt habt oder gerade mitten dabei seid. Oder wartet es aktuell weiter auf eurem Pile of Shame? Oder habt ihr gar kein Interesse, es noch zu spielen?

Führt eure Antwort gerne in den Kommentaren weiter aus – vielleicht gibt es sogar einige unter euch, die die Originale gar nicht kennen und nun direkt zum neuen Teil gegriffen haben? Oder User, die mit Adventures nichts (mehr) anfangen können?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Ihr könnt auch Vorschläge in die Kommentare posten, wobei sich die Auffindbarkeit enorm verbessert, wenn das Wort "Vorschlag" auch im Kommentar vorkommt. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.