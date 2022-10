PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Need For Speed Unbound ab 58,82 € bei Amazon.de kaufen.

Erst vor zwei Tagen wurde von Electronic Arts Need For Speed Unbound angekündigt, mit geplanter Veröffentlichung bereits am 2.12.2022. Der neueste Criterion-Titel erscheint für Xbox Series X, PS5 und PC und wartet mit einer beeindruckenden Autoauswahl auf: Ganze 143 Boliden von Aston Martin, über McLaren bis Porsche dürfen bald über die Rennkurse jagen.

Hier ist die komplette Fahrzeugliste: