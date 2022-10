Steam Deck: Switch-Emulator versehentlich in offiziellem Trailer

Linux

Vor zwei Tagen erst haben wir unter anderem darüber berichtet, dass laut eigenen Angaben es Valve gelungen sei, nach einem Jahr die Reservierungswarteschlange für das Steam Deck abzuarbeiten und der Handheld-PC ab sofort "vorrätig und ohne Verzögerung erworben werden" könne. Zusätzlich gab es ein Software-Update und eine offizielle Dockingstation wurde auch präsentiert. Bei der Gelegenheit veröffentlichte Valve einen offiziellen Trailer, um alle Neuigkeiten zusammenzufassen. Für besonders aufmerksame Zuschauer bot das Video jedoch eine kleine Überraschung, die Twitternutzer Nibel in einem Tweet per Screenshot festhielt.

Bei der Präsentation des überarbeiteten Offline Modus hat sich in die Reihe der installierten Spiele auf dem Display des gezeigten Steam Decks ein besonderes Stück Software hineingeschlichen, das im neuen Trailer (siehe Video unter dieser News) nicht mehr zu finden ist. Für einen kurzen Moment war dort die Emulations-Software Yuzu zu sehen, die es ermöglicht, Titel der Nintendo Switch auf Windows und Linux zu spielen. Yuzu ist ein portabler in C++ programmierter experimenteller Open-Source Emulator, der offenbar auch unter Valve-Mitarbeiter:innen seine Fans zu haben scheint. Auch wenn Valve schnell reagiert hat und das Video durch eine neue Version, in der statt Yuzu nun Portal 2 zu sehen ist, ersetzt hat, zog der Fauxpas im Netz bereits seine Kreise.

Die Reaktionen auf das "Upsi" fallen in den einschlägigen Foren und den Sozialen Medien unterschiedlich aus. Von begeisterten Usern, die ab sofort Switch-Titel auf ihrem Steam Deck spielen wollen, bis zu kritischen Tönen, die Valve Absicht und grenzwertiges Marketing unterstellen, ist so gut wie alles dabei. Auch wenn der Emulator die illegale Nutzung von Nintendo Switch Software ermöglicht, steht es natürlich auch jedem Nutzer frei, auf legale Weise ein Switch-Spiel zu kaufen, die ROM auf einen PC zu übertragen und per Emulator zu spielen. Es bleibt abzuwarten, ob und inwiefern Valve mit dieser "Unachtsamkeit" Schaden angerichtet hat und ob und auf welche Weise Nintendo darauf reagiert oder nicht.