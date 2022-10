God of War - Ragnarök erreicht Gold-Status

PS4 PS5

Santa Monica Studio meldet Vollzug. Per Tweet hat der Entwickler aus Kalifornien den Gold-Status von God of War - Ragnarök verkündet. Das bedeutet, dass die Entwicklungsarbeiten an dem Titel offiziell abgeschlossen sind und das Spiel sowohl als digitale als auch physische Version samt Sammlereditionen in den Versand gehen kann. Der 9. November 2022 bleibt also das offizielle Releasedatum für PS4 und PS5.

God of War - Ragnarök stellt als eines der meisterwarteten Titel des Jahres für Sony den größten AAA-Blockbuster und Exklusivtitel zum Jahresende 2022 dar. Zu diesem Anlass haben die Japaner ein besonderes Schmankerl für PS5-Besitzer vorgesehen. Die Limited Edition des DualSense Wireless Controllers (siehe Teaserbild), designt im Stil des Spiels, soll ebenfalls ab dem 9. November verfügbar sein.