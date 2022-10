Prison Architect: Erweiterung Undead angekündigt // Erscheint am 11.10.

Gestern haben Paradox Interactive und Double Eleven mit Undead die achte Erweiterung für den Gefängnismanagement-Simulator Prison Architect angekündigt. Der führt thematisch passend ein neues Ziel ein: Das Überleben. Denn Untote erheben sich aus dem Grab und können jeden infizieren, den sie beißen. Insassen und Wärter müssen sich zusammentun, um die Zombieapokalypse lebend zu überstehen. Außerdem wird der "Undead Overlay" hinzugefügt, mit dem ihr dem Spiel wohl ein düstereres Aussehen verpassen könnt. Prison Architect - Undead erscheint bereits am 11. Oktober für PC, Xbox One und Playstation 4. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Die Preisempfehlung liegt bei 2,99 Euro.

Gaz Wright, Game Director von Prison Architect bei Double Eleven, sagt zur neuen Erweiterung:

Rechtzeitig zur Gruselsaison fügt Undead Prison Architect eine Mischung aus Survival und Horror hinzu, die die Managementfähigkeiten der Wärter auf die Probe stellen wird. Der Kampf ums Überleben ist keine leichte Aufgabe, denn er bringt eine zusätzliche Ebene der Komplexität und des Drucks in das Management-Gameplay. Wir hoffen, dass unsere Community an Undead genauso viel Spaß haben wird, wie wir an seiner Entwicklung!