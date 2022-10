Wochenschluss-Podcast #167

Teaser Jörg und Hagen haben in die Zukunft gesehen. Was CD Projekt alles plant, wie Mario und Bowser auf der Leinwand klingen werden und wie EA die Boliden aus Need for Speed neu lackieren wird.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit Hagen freut sich, an diesem Freitag mal wieder in gewohnter Art und Weise mit dem sicher wieder in Deutschland gelandeten Jörg diesen WoSchCa zu bestreiten. Beim Blick auf die Meldungen der Woche tauschen sie sich aus, was der erste Trailer zur Verfilmung von Super Mario verrät, wie sie die Spiele-Release-Ambitionen von CD Projekt bewerten und es gibt auch einen Ausblick auf die nächsten Schritte in der Produktion der Japan-Doku 2022. Die Timecodes dieser Episode: 00:25 Es begrüßen euch Hagen und Wiederkehrer Jörg

01:35 In der englischsprachigen Welt gibt es Kritik an Chris Pratt als Stimme von Mario in Der Super Mario Bros. Film . Uns treiben andere Fragen nach dem Anschauen des ersten Trailers um (zur News)

. Uns treiben andere Fragen nach dem Anschauen des ersten Trailers um (zur News) 10:09 Die langfristigen Pläne von Entwickler und Publisher CD Projekt sehen fünf neue Witcher -Spieler, eine Cyberpunk -Fortsetzung und ein ganz neues RPG ohne Lizenz-Vorlage vor (zur News)

-Spieler, eine -Fortsetzung und ein ganz neues RPG ohne Lizenz-Vorlage vor (zur News) 22:07 Das neu angekündigte Need For Speed Unbound macht mit seiner stilisierten Grafik auf sich aufmerksam (zur News)

macht mit seiner stilisierten Grafik auf sich aufmerksam (zur News) 25:05 Bei seinem jüngsten Steam Blind Date hat Hagen wieder etwas ganz seltsames ausgegraben und die neue Ausgabe der Fotos des Monats ist in Arbeit

30:00 Was wir am Wochenende machen und ein Ausblick auf die nächsten Schritte in Sachen Japan-Doku. Hier der Link zum von Hagen erwähnten Video mit dem Militärhistoriker über Film- und Serienschlachten.

39:37 Danke fürs Zuhören und habt ein schönes Wochenende!

