PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 10. bis zum 14. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

10. Oktober – Space Roguelike Adventure Als der mysteriöse Regenbogenplanet in einer weit entfernten Galaxie auftaucht, wird die Schutzbarriere eines gefährlichen Gefängnisplaneten empfindlich gestört. Nun verteilen sich die Kriminellen ungehindert in der ganzen Galaxie und sorgen für Angst und Schrecken. An diesem Punkt in der Geschichte kommst Du ins Spiel: Begib Dich auf eine intergalaktische Reise, besuche fünf skurrile Planeten voller Gefahren und erlebe unvergessliche Geschichten.

11. Oktober – Asterigos: Curse of the Stars Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Willkommen in Aphes, einem Stadtstaat voller Magie und Wunder, inspiriert vom alten Rom und klassischer griechischer Architektur. Von den nebelverhangenen Gassen des Basars bis zu den düsteren Abwasserkanälen, von den mysteriösen Wäldern am Rande der Stadt bis zu den tiefen Abgründen voller glitzernder Kristalle sind die Landschaften von Aphes voller Schönheit und Gefahren. Doch lass Dich nicht von der Schönheit der Stadt blenden – denn Aphes ist nichts für schwache Nerven! Erkämpfe Dir Deinen Weg gegen 60 verschiedene Monster und treffe auf 22 einzigartige Bosse, ein jeder mit seiner eigenen Kampfmechanik.

11. Oktober – Bloodwash Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du schlüpfst in die Rolle von Sara, einer schwangeren College-Studentin, die gemeinsam mit ihrem alkoholkranken Freund in einem heruntergekommenen Apartment lebt. Während sich die Stadt im Würgegriff eines mysteriösen Serienkellers befindet, kämpft Sara mit den Problemen des Alltags – zum Beispiel einer kaputten Waschmaschine. Als ihr ein Nachbar einen 24h-Waschsalon am Stadtrand erzählt, begibt sich Sara in eine gefährliche Situation, die sogar ihr Leben fordern könnte.

11. Oktober – Eville Game Pass – Eville ist ein trickreicher Multiplayer, der mittels Echtzeit-Gameplay und dynamischen Interaktionen eine spannende Krimi-Geschichte erzählt. Du und Deine Freund*innen schlüpfen in die Rolle von Dorfbewohner*innen und Verschwörer*innen – und das pünktlich zum Release im Game Pass Platziere Schutzzauber, um andere Spieler*innen zu beobachten, oder schleiche durch das Dorf, um ein beliebiges Haus zu infiltrieren und für Angst und Schrecken zu sorgen. Überzeuge Deine Mitspieler*innen davon, dass Du unschuldig bist und bleibe so lang wie möglich am Leben!

12. Oktober – Go All Out Last Man Standing – genau darum geht es in Go All Out! Wähle einen der vielen bunten Charaktere, von denen jeder über einzigartige Skills verfügt, und stürze Dich in rasante Plattform-Kämpfe, die Du nur gewinnst, wenn Du aufs Ganze gehst. Doch um als Sieger*in der Matches hervorzugehen, musst Du nicht nur Können und taktisches Geschick beweisen – auch Teamplay spielt eine entscheidende Rolle.

12. Oktober – Unusual Findings Tauche mit den Protagonist*innen Vinny, Nick und Tony in die bunt flimmernde Nostalgie der 80er Jahre ein. Als die drei Nerds an ihrem Kabel-Receiver herumbasteln, empfangen sie ein Notsignal von einem Raumschiff, das im benachbarten Wald gestrandet ist. So beginnt ein packendes Abenteuer, das Klassikern der 80er wie Die Goonies, Explorers, Monster Squad, The Lost Boys, Terminator und Alien Tribut zollt.

12. Oktober – The Witch’s House MV The Witch’s House sieht wie ein niedliches Pixelart-Abenteuer aus, doch in diesem japanischen Horror-Rollenspiel kann hinter jeder Ecke der Tod lauern. Nur wenn Du die vielen kniffligen Rätsel lost und in jedem Moment wachsam bist, kannst Du überleben. The Witch’s House MV ist die überarbeitete Version des 2012 erschienenen Originals, das für seine fiesen Schockmomente von Fans gefeiert wird.

12. Oktober – WW2: Bunker Simulator Als amerikanischer Soldat der ruhmreichen 101. Luftlandedivision ist es Deine Aufgabe einen eingenommenen deutschen Bunker in der Normandie um jeden Preis zu verteidigen. Um den vorrückenden Truppen des Feindes zu trotzen, musst Du alle Aspekte der Verteidigung bedenken: Versorge Deine Kameraden, plündere lebenswichtige Vorräte, entschlüssele die Nachrichten des Feindes und sei jederzeit auf den Gegenschlag vorbereitet. Hale Deine Truppe am Leben und hinterlasse Deine ganz eigenen Fußspuren in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs.

13. Oktober – The Darkest Tales Begleite den Plüschbären Teddy und seine magische Fee Lichtlein auf einer riskanten Reise durch ein alptraumhaftes Reich, voller düsterer Träume und verzerrter Kindermärchen. Teddy stellt sich all den gefahren mit einem Ziel vor Augen: Er will seine inzwischen erwachsene Besitzerin retten. Wer sonst soll um das Leben des Mädchens kämpfen, wenn nicht ihr einst so geliebtes Spielzeug?

13. Oktober – Dragon Ball: The Breakers Dragon Ball zeichnet sich durch krasse Kämpfer*innen aber auch durch diabolische Schurken aus. Diabolische Antagonisten wie Cell, Freezer oder Boo haben es nun auf sieben arglose Bürger*innen der Dragon Ball-Welt abgesehen. In diesem actionreichen Multiplayer schlüpfst Du entweder in die Rolle des mächtigen Jägers oder der Bürger*innen, die sich nur durch Teamplay gegen den übermächtigen Feind behaupten können. Krasse Superpower vs. Teamwork und Köpfchen: Welche Partei wird letztendlich siegen?

13. Oktober – Fueled Up Fueled Up ist ein chaotisches Spiel für bis zu vier Spieler*innen im Couch-Koop. Ihr bildet gemeinsam ein Raumschiff-Bergungsteam und müsst beschädigte Raumschiffe reparieren, betanken und wieder startklar machen. Eure Aufgaben sind komplex und chaotisch, trotzdem solltet ihr schnell arbeiten – bevor der gefährliche Weltraumkrake seine Tentakel nach den Schiffen ausstreckt und verschlingt!

13. Oktober – NHL 23 Optimiert für Xbox Series X|S – Versammle die besten Spieler*innen der Welt und stelle erstmals in der Geschichte der Hockey Ultimate Teams gemischte Teams aus Frauen und Männern zusammen, um zum Hockey-Champion aufzusteigen. Die derzeit für November 2022 geplante Einführung von plattformübergreifendem Matching für Spieler*innen derselben Konsolengeneration ermöglicht größere Teilnehmer*innen-Pools, kürzere Wartezeiten und mehr Teams, gegen die Du Dein Können beweisen kannst.

13. Oktober – Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Nickelodeon Kart Racers wurde von Grund auf überarbeitet und kehrt nun zurück – größer und besser als jemals zuvor! Freu Dich auf rasante Straßenrennen mit über 40 Held*innen Deiner Kindheit wie Spongebob, Jimmy Neutron und vielen anderen! Modifiziere Dein Fahrzeug ganz nach Deinen Vorstellungen und dominiere eine von 36 aberwitzigen Rennstrecken, um zum besten Nickelodeon-Racer aller Zeiten aufzusteigen!

13. Oktober – PGA Tour 2K23 Optimiert für Xbox Series X|S – Beweise Können und Charisma auf der PGA-Tour und werde der nächste FedExCup-Champion. Trete im MyPlayer-Modus gegen andere Tour-Profis an und baue neue Rivalitäten auf. Spiele zum ersten Mal als männlicher und weiblicher Profi, einschließlich Tiger Woods – online oder lokal! PGA Tour 2K23 bietet zahlreiche lizenzierte Courts, darunter East Lake Golf Club, St. George’s Golf and Country Club und viele weitere. Oder entwirf den Platz Deiner Träume mit dem branchenführenden Course Designer, der Tausende von anpassbaren Objekten für grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Bestelle jetzt die Tiger Woods Edition vor und spiele bereits frühzeitig ab dem 10. Oktober!

13. Oktober – Paradise Marsh Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Du erwachst in einem friedlichen Feucht-Biotop und stellst fest, dass alle Sterne vom Nachthimmel heruntergefallen sind. Nur Du kannst die verlorenen Himmelskörper jetzt einsammeln und zurück an ihren angestammten Platz schicken. Streife durch eine malerische, aber geheimnisvolle Landschaft, fange kleine Tierchen mit Deinem Schmetterlingsnetz und triff ungewöhnliche Lebewesen. Unterwegs kannst Du Wildblumen pflücken, Pilze naschen, Flaschenpost-Mitteilungen finden und vieles mehr! Werden die verschwundenen Sterne je wieder am Nachthimmel strahlen?

13. Oktober – Star Trek Prodigy: Supernova Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Nachdem das interstellare Raumschiff Protostar seltsame Signale von einem sterbenden Stern empfängt, beginnt für die Besatzungsmitglieder Dal R’El und Gwyndala ein Wettlauf gegen die Zeit. Nur wenn sie Mut und Einfallsreichtum beweisen, können sie ihre Freund*innen, ihr Schiff, eine neue Alienspezies und ein gesamtes Planetensystem vor einer Supernova bewahren!

14. Oktober – Scorn Optimiert für Xbox Series X|S / Game Pass – In diesem albtraumhaften Horror-Abenteuer aus der Egoperspektive, tauchst Du in ein faszinierendes Labyrinth voller seltsamer Formen und düsterer Erscheinungen ein – und das pünktlich zum Release im Game Pass! Allein und verloren in dieser surrealen Welt versuchst Du Deinen Weg durch die miteinander verbundenen Gebiete zu finden.

14. Oktober – Trifox Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Trifox ist ein buntes, cartoonhaftes Action-Abenteuer rund um einen phänomenalen Fuchs mit vielfältigen Talenten. Nachdem in sein Zuhause eingebrochen und die Fernbedienung für seinen Fernseher gestohlen wird, nimmt Trifox die Verfolgung der mysteriösen Einbrecher auf. Wähle eine der drei Klassen aus oder kombiniere Deine Fähigkeiten nach Lust und Laune, um perfekt auf alle Situationen vorbereitet zu sein!