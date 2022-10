PM: Der offizielle Soundtrack zu Horizon Forbidden West (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Musik spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Welt von Horizon mithilfe eurer Lautsprecher zum Leben zu erwecken. Wir arbeiten mit herausragenden Komponisten zusammen und nutzen die Werke unserer eigenen Sounddesigner, um mit größter Sorgfalt atmosphärische Sounds, wunderschön geschriebene Texte und atemberaubende Stimmen so zu kombinieren, dass sie die von unseren Teams erschaffenen Geschichten bestmöglich unterstreichen. Seit der Veröffentlichung von Horizon Forbidden West in diesem Februar haben wir so viele wunderbare Rückmeldungen von Leuten gehört, die dank der Musik, die das Spiel mit so viel Leben und Spannung erfüllt, tief in die Spielwelt eintauchen und Aloy auf ihrer fesselnden Reise begleiten – und dafür sind wir überaus dankbar!

In diesem Sinne freuen wir uns, anzukündigen, dass ihr den Soundtrack zu Horizon Forbidden West jetzt in mehreren physischen Formaten vorbestellen könnt. Zu den Feiertagen erscheint eine umfassende Sammlung mit über 130 Tracks auf CD, während es für Schallplattenliebhaber gleich zwei Editionen geben wird. Die Essential Collection enthält die bekanntesten Musikstücke und Tracks aus Aloys Reise in den Westen. Die Deluxe Edition ist ein umfangreiches Set mit 6 LPs, das die gesamte Spanne der musikalischen Landschaft des Verbotenen Westens abdeckt. Von der durch Chöre umgesetzten Klarheit Reinklangs bis zum dramatischen Kampf gegen Flutschlitzer und vieles mehr ist diese Edition für Fans wie Sammler ein Muss. Beide Vinyl-Editionen sollen im Frühjahr 2023 erscheinen.

Zur Feier dieses Anlasses möchte ich einen Song des Soundtracks hervorheben, der uns besonders am Herzen liegt, weil er von einer unserer eigenen Sounddesignerinnen, Lovisa Bergdahl, komponiert wurde. Ursprünglich war „In the Flood“ nicht für das Sequel gedacht, doch nach Lovisas Live-Demo waren wir davon überzeugt, dass dieser Song perfekt zur Eröffnung des Spiels passt! Gemeinsam mit Oleksa Lozowchuk, einer unserer Komponistinnen, produzierte sie dann den von Arianna Gillis gesungenen Song, der während der Eröffnungssequenz erklingt, in der Aloy Richtung Westen reitet. Lovisas Originalversion hört ihr nach dem Abschluss des Spiels im Abspann.

Es ist uns eine große Ehre und Freude euch mit „In the Flood (Lovisa‘s Version)“ unser erstes Musikvideo zu präsentieren! Hier könnt ihr sehen, wie Lovisa den Song zu wunderschönen Bildern von Aloy und der Welt von Horizon performt:

Besucht um 16:00 MESZ den offiziellen Twitch-Kanal von Guerrilla, um Lovisa im Gespräch mit unserem Community-Team und Music Supervisor Lucas van Tol zu erleben. Dann geht es unter anderem um den Soundtrack, das Making-of zum Musikvideo und all eure Fragen, die ihr zur Entstehung der bekannten Melodien auf Aloys Reise in den Verbotenen Westen habt!**

Wenn ihr mehr über unser talentiertes Komponistenteam erfahren wollt, seht euch unser bereits erschienenes Composer Spotlight an, mit Einblicken hinter die Kulissen und Interviews zur Entstehung des Soundtracks zu Horizon Forbidden West.

Viel Spaß beim Zuhören!

