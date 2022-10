Horizon - Forbidden West: Sony veröffentlicht Soundtrack als Sammleredition

PS4 PS5

Wer Musik nach wie vor gerne auf physischen Datenträgern konsumiert und zusätzlich einen Faible für Spiele-Soundtracks hat, könnte sich über diese Nachricht freuen.

Wie Sony in einer aktuellen Pressemitteilung informierte, wird der Soundtrack des Open World - Hits Horizon - Forbidden West rechtzeitig zu Weihnachten auf einer Sammlung von 6 CDs veröffentlicht. Insgesamt befinden sich auf dem Set über 130 Tracks, welche den Hörer die Reise von Aloy in akustischer Form noch einmal erleben lassen. Darüber hinaus wird es im kommenden Frühjahr noch 2 Editionen für Sammler und Liebhaber von Schallplatten geben. Während die Deluxe Edition auf 6 LPs denselben Umfang besitzt wird sich die Essential Edition mit einem Doppelalbum auf die bekanntesten Stücke konzentrieren.

Im Zuge der Ankündigung wurde auch ein Musikvideo zum Song „In the Flood (Lovisa‘s Version)“ veröffentlicht. Das Lied, komponiert von Sounddesignern Lovisa Bergdahl, war ursprünglich gar nicht für das Spiel gedacht. Nach einer Live-Präsentation konnte es die Macher aber so begeistern, dass es in überarbeiteter Form zur Eröffnung des Spiels genutzt wurde. Die Originalversion war im Abspann enthalten und kann nun auch visuell untermalt mit Szenen aus dem Spiel gehört werden. Den Link zum Video findet ihr direkt unter diesen News.