Need for Speed Unbound: Neuer Serienteil mit Trailer angekündigt

Electronic Arts hat heute mit einem Trailer offiziell den neuesten Teil seiner populären Rennspiel-Serie Need for Speed angekündigt. Das Video, welches ihr direkt unter diesen News selbst anschauen könnt, liefert dabei erste Einblicke in das Look & Feel von Need for Speed Unbound. Auffällig ist dabei vor allem der gewählte und ungewöhnliche Grafikstil. Während die Umgebung und Autos durchaus sehr realistisch dargestellt werden, sind die Figuren als Zeichentrick-Charaktere integriert. Außerdem ist auch die Umsetzung der Effekte wie beispielsweise beim Bremsen, bei Kollisionen oder durchdrehenden Reifen in einem graffiti-ähnlichen Stil realisiert. Bereits einige Stunden vor der Veröffentlichung sorgten, aufgrund einer verfrühten Produktanzeige des japanischen Shops Neowing, versehentlich veröffentlichte Screenshots für heftige Kontroversen in der Community.

Das Spiel selbst ist in der frei befahrbaren Welt von Lakeshore City angesiedelt, in welcher ihr euch serientypisch vom blutigen Anfänger bis zur Spitze der dortigen Racing-Szene hochkämpfen müsst. Neben der Story-Kampagne wird es auch einen Multiplayermodus geben, in dem sich Freunde oder Zufallsgegner miteinander messen können. Zentrale Spielelemente werden neben den Rennen inklusive Verfolgungsjagden mit der Polizei auch wieder das intensive Customizen der 144 im Spiel enthaltenen Autos sein. Darüber hinaus wird es auch die Möglichkeit geben, die eigene Spielfigur mit hunderten von verschiedenen Kleidungsteilen und Accessoires individuell zu gestalten. Der Soundtrack des Spiels wurde im Schwerpunkt mit bekannten Hip-Hop Künstlern gestaltet, soll aber trotzdem genreübergreifend sein. Hervorgehoben wird die Zusammenarbeit mit dem Künstler A$AP Rocky, dessen neuer Song auch die Hintergrundmusik des Trailers liefert und der auch im Spiel selbst als Charakter auftritt. Nach Veröffentlichung soll das Spiel regelmäßig mit neuen kostenlosen Inhalten versorgt werden, welche in Kürze enthüllt werden sollen.

Alle Vorbesteller des Spiels erhalten exklusive Fahreffekte, Nummernschilder, Sticker, Artworks sowie 150.000$ In-Game-Währung, wenn sie den Multiplayermodus das erste Mal nutzen. Des Weiteren wird es eine sogenannte Palace-Edition geben, welche zusammen mit dem Hersteller Palace Skateboards gestaltete zusätzliche vier Autos und diverse Customizing-Artikel enthält.

Need for Speed Unbound soll am 2.12.2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.