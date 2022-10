Dune – The Sisterhood: Prequel-Serie besetzt erste Darstellerinnen

PC

Während der Filmemacher Denis Villeneuve gerade dabei ist den zweiten Teil seiner Dune-Verfilmung zu inszenieren, hat sich bei der Prequel-Serie Dune – The Sisterhood von HBO seit 2019 so gut wie nichts getan, was auch an der Corona-Pandemie gelegen haben soll.

Jetzt ist jedoch Bewegung in die Verfilmung gekommen, denn HBO hat zwei Neuzugänge für die Serie angekündigt. Emily Watson wird die Rolle der Valya Harkonnen spielen und Shirley Henderson die Person der Tula Harkonnen verkörpern. Die Serie soll die beiden Schwestern auf ihrem Weg zur Macht begleiten, die zuerst eine Schwesternschaft gründen, aus der später die geheimnisvolle und mächtige Sekte der Bene Gesserit wird, die in der Verfilmung von Denis Villeneuve eine wichtige Rolle spielen.

Filmkennern sollten die beiden Darstellerinnen bekannt sein. So spielte Emily Watson bereits in der bekannten Serie Chernobyl eine tragende Rolle und Shirley Henderson dürften Harry Potter-Fans noch als die maulende Myrte in Erinnerung geblieben sein.

Das grobe Handlungsraster ist bekannt: