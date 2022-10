Syberia - The World Before erscheint am 15.11. für PS5 und Xbox Series

Xbox X PS5

Es gibt ein offizielles Releasedatum für die Konsolenversion jenes gelobten Titels, dessen PC-Version in unserem Test mit einer 8.0 bewertet wurde: In etwa einem Monat, am 15. November 2022, erscheint das klassische Point-and-Klick-Adventure Syberia - The World Before auch für die aktuelle Konsolengeneration, namentlich Xbox Series X/S und PS5. Im Jahr 2023 sollen auch „alte“ Systeme inklusive der Switch beliefert werden.

Im vierten Teil der Adventure-Serie begleitet ihr die abenteuerlustige Kate Walker bei ihren Nachforschungen über ihr „Double“. Das eigentlich beschauliche Spiel bekommt durch die Schrecken der Nazi-Zeit einen düsteren Anstrich verpasst. Es ist das letzte Spiel des belgischen Comiczeichners Benoît Sokal, der im Jahr 2021 verstarb, und wurde posthum vom Entwicklerteam zu seinen Ehren fertiggestellt.

In einem kürzlich veröffentlichten Video werden euch zudem kurze Eindrücke der Entwickler zur Seriengeschichte präsentiert.