King's Quest 4 - The Perils of Rosella: Fan veröffentlicht VGA-Talkie-Patch

PC

Hobby-Projekte zu Sierra's Adventure-Klassiker King's Quest 4 - The Perils of Rosella gab es über die Jahre hinweg schon einige (zum User-Artikel). Die meisten wurden allerdings nie veröffentlicht, eine schöne Ausnahme bildete die Point-and-Click-Variante des ursprünglich auf Tastatureingaben basierenden Originals mit dem Titel King's Quest 4 - The Perils of Rosella Retold (zur News) aus dem Jahr 2021.

Die anderen Projekte schafften es leider nie über die Ziellinie. In den letzten Monaten nahm sich daher Sierra-Fan Jerzy Grzechnik vor, aus dem gesammelten Material dieser Projekte eine eigene Version zu erstellen und zu veröffentlichen. Dazu bediente er sich bei den Werken von Westend Games, Magic Mirror Games, Sponge Factory Games, Infamous Adventures, Unicorn Tales, dem Reddit-User Lorenz_fk und dem Youtube-User Andrep99. Als er auf den Interpreter ScummVMX aufmerksam wurde, der es Benutzern erlaubt, die Assets in den Original-Spielen auf einfache Weise auszutauschen, beschloss er, das Material aus 20 Jahren Arbeit aus den Fan-Remakes zusammenzutragen, eine eigene Sprachausgabe hinzuzufügen und daraus einen Patch zusammenzustellen. Diesen könnt ihr nun unter dem Namen King's Quest 4 VGA Talkie Unofficial Patch über das unten verlinkte Youtube-Video herunterladen. Dort könnt ihr auch noch mehr über die Entstehungsgeschichte erfahren. Erwartungsgemäß ist die Mischung der Fan-Grafiken allerdings nicht konsistent und in gleichbleibender Qualität.

Da es sich hierbei streng genommen nicht um ein Remake handelt, benötigt ihr zwingend die Originalversion von King's Quest 4 (ich habe es mit der Steam-Variante getestet), den "Extras"-Ordner mit den neuen Assets sowie den Interpreter ScummVMX. Wie ihr die Teile dann zu einem Ganzen zusammenfügt, erfahrt ihr in der Quelle.