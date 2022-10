Beyond Good & Evil 2 ist länger in Entwicklung als Duke Nukem Forever

PC XOne PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Beyond Good & Evil 2 ab 1,46 € bei Green Man Gaming kaufen.

Beyond Good & Evil 2 ab 99,77 € bei Amazon.de kaufen.

Zugegeben, das Thema dieses Beitrags ist schon ein paar Tage alt. Allerdings passt das recht gut, ist es doch genau das, worum es hier geht: Dass manche Dinge auch mal (viel, viel) länger dauern können – so wie es bei Duke Nukem Forever der Fall war, das aus unterschiedlichen Gründen immer wieder verschoben wurde, bis es nach etwa 14 Jahren im Juni 2011 schließlich doch noch veröffentlicht wurde (und zuvor natürlich einen Launch-Trailer erhielt).

Zu diesem Zeitpunkt verbanden viele Spielerinnen und Spieler mit dem Egoshooter (im Test mit Note 8.5) von Gearbox Software vor allem eines: Den längsten Running Gag der Videospielgeschichte. Sogar ins Guinessbuch der Rekorde schaffte es der Titel: Mit einer Dauer von 14 Jahren und 43 Tagen wird Duke Nukem Forever als „Videospiel mit der längsten Entwicklungszeit“ geführt.

Dieser Eintrag wird wohl überarbeitet werden müssen. Denn Brendan Sinclair, Managing Editor bei GamesIndustry.biz, machte vor kurzem darauf aufmerksam, dass sich Beyond Good & Evil 2 inwischen länger in der Entwicklung befindet als der Gearbox-Titel. Konkret heißt es in seinem Twitter-Posting:

Von der Ankündigung im Jahr 1997 bis zur Veröffentlichung von Duke Nukem Forever im Jahr 2011 vergingen 5.156 Tage. Es ist 5.234 Tage her, dass der erste Trailer zu Beyond Good & Evil 2 veröffentlicht wurde.

Bei GamersGlobal berichten wir über Beyond Good & Evil 2 bereits seit Mai 2009. Seinerzeit waren noch Spekulationen im Umlauf („Release Ende 2011?“ oder „Wie Mirror's Edge, aber anders“), bis das Actionadventure vor mittlerweile auch schon wieder mehr als fünf Jahren – auf der E3 2017 – schließlich mit einem Trailer offiziell angekündigt wurde.

Seit diesem Zeitpunkt ist nicht allzu viel Neues in Bezug auf den Stand der Entwicklung an die Öffentlichkeit gedrungen. So wurde auf der E3 2018 zum Beispiel ein Cinematic-Video veröffentlicht, im Dezember 2018 ein paar wenige Infos preisgegeben, während der Titel auf der E3 2019 wiederum gar nicht zu sehen war.

In unserem Steckbrief zum Spiel lautet die Angabe bei „geschätzter Release“ derzeit „2022“ – im Moment deutet alles darauf hin, dass auch dieser Wert zum Ende des Jahres angepasst werden muss ... wieder einmal.