Wild Hearts: 7 Min. langes Video zeigt Kampf gegen monströses Wildschwein

PC Xbox X PS5

Nachdem Wild Hearts vor etwa einer Woche mittels Trailer angekündigt sowie erste Informationen zum 3D-Actionadventure preisgegeben wurden, folgte jüngst ein weiteres Video, das dieses Mal rund sieben Minuten Gameplay bietet. In der Beschreibung bei YouTube heißt es dazu:

Von malerischen Wiesen bis hin zu üppigen Bambuswäldern – wirf einen Blick auf einige deiner Jagdgründe im wunderschönen, aber zugleich gefährlichen Azuma. Finde heraus, wie du mithilfe der Karakuri die mächtigen Bestien bezwingen kannst, denen du im Einzel- und Mehrspielermodus gegenüberstehen wirst, und welche außergewöhnlichen Waffen dir dabei zur Verfügung stehen.

Bei „Karakuri“ handelt es sich um eine „uralte Technologie“, die euch – zusätzlich zu euren Nahkampfwaffen – in Form unterschiedlicher Hilfsmittel bei der Jagd beziehungsweise dem Niederringen der Kreaturen unterstützt. In Aktion zu sehen sind unter anderem Harpunen, Fluggeräte, Bomben oder auch eine Art Sprungvorrichtung, mit der ihr euch in den Kampf katapultieren lassen könnt. Dass die Bestien erbitterten Widerstand leisten und eure Vorrichtungen zerstören können, erklärt sich von selbst.