Overwatch 2: Holpriger Start mit massiven Serverproblemen

PC Switch XOne Xbox X PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der kürzliche Start des Free2Play-Multiplayer-Shooter Overwatch 2 war von diversen Serverproblemen begleitet, einem bei Blizzard nicht neuen Phänomen. Auch beim Start von World of Warcraft und dessen Erweiterungen, Diablo 3 oder dem umstrittenen Diablo Immortal kam es immer wieder zu ähnlichen Situationen und langen Warteschlangen auf den Servern.

Diesmal scheint mehr dahinter zu stecken, als die üblichen Launch-Schmerzen, denn die genannten Probleme riefen relativ schnell Mike Ybarra, President von Blizzard Entertainment, auf den Plan. Ybarra wies via Twitter darauf hin, dass die aktuellen Schwierigkeiten auf massive DDos Attacken zurückzuführen seien und das Team hart an einer Lösung des Problems arbeite.

Spieler berichteten sowohl von riesigen Wartschlangen beim Login als auch spontanen Spielabbrüchen. Ob tatsächlich diese externen Angriffe oder schlicht und ergreifend der Spieler-Ansturm der Urheber ist wird indes nicht zu klären sein. Nachdem sich die Situation am Tag nach dem Launch erst zu bessern schien, nahmen die Störungen am Abend wieder massiv zu. Dazu wird Kritik laut an der zum Spielen nötigen Verknüpfung des Battle.net-Accounts mit einer gültigen Telefonnummer für das 2-Faktor-Authentifizierungsverfahren SMS Protect. Denn dabei werden nicht nur VoIP-Programme, sondern auch Nummern von Pre-Paid-Tarifen ausgeschlossen, sehr zum Ärger von Spielern, die sich keinen Handyvertrag leisten können oder wollen.

Zusätzliche Brisanz gewinnt die Situation durch die Entscheidung Blizzards den Vorgänger den Käufern des Vollpreistitels nicht mehr verfügbar zu machen und damit zur Nutzung von Overwatch 2 zu zwingen.