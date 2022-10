PM: Fünf Franchise-Ikonen feiern runde Jubiläen mit neuen Inhalten, Community-Aktivitäten und Angeboten (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ab sofort feiern fünf ikonische Franchises ihre runden Geburtstage mit sechs Wochen voller neuer Inhalte, Community-Aktivitäten und Angeboten. Vom Microsoft Flight Simulator bis hin zu Forza Horizon führen uns diese Genre-definierenden Spielereihen um die Welt. Wir haben die wichtigsten Aktivitäten der einzelnen Franchises zusammengestellt, damit neue und alte Fans mit uns feiern können.

Die Menschheit hat einen langen Weg zurückgelegt, seit Spieler*innen 1998 zum ersten Mal die postnukleare Welt von Fallout betreten haben. Schließe Dich dem Fallout-Team an, wenn wir das Vermächtnis der Serie mit besonderen Events, Angeboten und Community-Giveaways feiern!

Am 23. Oktober 2012 brachte Forza Horizon Auto- und Musikfans auf der ganzen Welt zum Horizon Festival nach Colorado. Das 10-jährige Jubiläum rückt näher und Playground Games bereitet sich darauf vor, mit der Forza-Community zu feiern:

In diesem Monat geht es darum, die Spieler*innen zu feiern. Hilf uns dabei, 10 Jahre dieses preisgekrönte Franchise zu zelebrieren, indem Du Deine Erinnerungen mit #Dishonored10 teilst, Dich auf unseren sozialen Kanälen an Gewinnspielen beteiligst und in Erinnerungen schwelgst. Wirf außerdem einen Blick auf die Arkane Outsiders-Community auf Discord, um mit uns zu sprechen.

Von den verfallenen Kopfsteinpflasterstraßen Dunwalls bis hin zu den pulsierenden Ufern Karnacas – wir fühlen uns geehrt, dass Du Dich entschieden hast, uns auf dieser Reise zu begleiten.

Ein großes Dankeschön an alle unsere Fans, die sich den Feierlichkeiten anschließen. Alle Titel, die an der Feier teilnehmen, findest Du auf Xbox.com und auf Steam.