PM: NACON zeigt erstes Gameplay zu My Fantastic Ranch (Bigben Interactive)

PC Switch Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

My Fantastic Ranch ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und Piece of Cake Studio stellen heute das erste Gameplay zu My Fantastic Ranch vor. Dieses Management-Spiel richtet sich an eine jüngere Zielgruppe und bietet ihr die Möglichkeit, eine Ranch mit fantastischen Kreaturen durch ein leicht zu erlernendes und tiefgründiges Gameplay zu verwalten.

In einer bezaubernden Welt, die von Drachen und Einhörnern bewohnt wird, lässt sich eine Traumranch für die ganze Familie aufbauen. Brunnen, Trainingsplätze, Getreidespeicher, Gärten und vieles mehr: 24 Gebäudetypen und dekorative Installationen stehen zur Auswahl, um die Ranch zu entwickeln. Mit der intuitiven Benutzeroberfläche können Gebäude platziert und Wege, Zäune und andere Bereiche angelegt werden, um die schönste Ranch des Königreichs zu schaffen.

Mithilfe des Personals lassen sich acht verschiedene Arten von Drachen und Einhörnern betreuen, indem ihre täglichen Bedürfnisse gepflegt und sie trainiert werden. Sobald die eigene Ranch fertig ist, können Lehrlinge aufgenommen werden, denen man Reitunterricht in Form von Dressur-, Kunstflug- und Zielübungen erteilt. Werden die richtigen Lehrlinge mit ihrem Lieblingszauberpferd zusammengebracht, lässt sich ein Siegerduo bilden, das den Prinzen und die Prinzessin auf Festivals beeindrucken kann.

Egal ob im klassischen Modus, um den eigenen Ruf aufzubauen und die berühmteste Ranch im Königreich zu werden, oder im Träumer-Modus, um die Ranch ohne Einschränkungen frei zu gestalten, bietet My Fantastic Ranch ein zugängliches und bezauberndes Management-Spielerlebnis.

My Fantastic Ranch wird ab 17. November 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch im Handel sowie auf Steam und im Epic Game Store erhältlich sein.