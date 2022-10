Marvel's Midnight Suns: Neuer Teaser mit Halbvampir Blade veröffentlicht

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Während die neue Kinoverfilmung von Blade mit Oscarpreisträger Mahershala Ali in der Hauptrolle noch auf sich warten lässt könnt ihr den Superhelden noch in diesem Jahr in Aktion erleben, wenn ihr euch für den kommenden Taktik-Deckbuilder Marvel's Midnight Suns von Fireaxis entscheidet.

In dem angehängten kurzen Trailer könnt ihr Blade dabei zuschauen, wie er mit seinen Waffen ganze Gegnerscharen ins Jenseits befördert. Blade war einer der ersten Helden, die für das Spiel enthüllt wurden, und wird im englischsprachigen Original von dem Actionfilmdarsteller Michael Jai White gesprochen, der bisher überwiegend in B-Movies in Erscheinung getreten ist.

Midnight Suns erscheint am 2. Dezember 2022 für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series S|X.