Neu im Xbox Game Pass: Chivalry 2, A Plague Tale - Requiem, Scorn und mehr

Auch im Oktober kommen weitere interessante Spiele in den Xbox Game Pass. Den Anfang machte am 4. Oktober 2022 Chivalry 2 (Cloud, Konsole und PC). Am 6. Oktober werden gleich drei Titel hinzugefügt: Medieval Dynasty (Xbox Series X|S), The Walking Dead - Staffel 1 (PC) sowie The Walking Dead - Staffel 2 (PC). Für PC ist Medieval Dynasty bereits spielbar.

Mit Costume Quest (Cloud und Konsole) und Eville (Konsole und PC) dürft ihr am 11. Oktober starten. Freuen könnt ihr euch zudem über Dyson Sphere Program (PC) sowie Scorn (Cloud, PC und Xbox Series X|S), welche am 13. beziehungsweise 14. Oktober den Weg in den Game Pass finden werden. Das letzte neue Spiel in diesem Monat wird am 18. Oktober A Plague Tale - Requiem (Cloud, PC und Xbox Series X|S) sein.

Aus dem Katalog entfernt werden am 15. Oktober 2022 hingegen folgende Titel: