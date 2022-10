Meteor Mess 3D: Fan-Projekt erscheint nach 14 Jahren Entwicklungszeit

PC

Die Indie-Entwickler von Vampyre Games haben ihr langjähriges Fan-Projekt Meteor Mess 3D fertiggestellt und es zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um eine Neuinterpretation des Point-and-Click-Klassikers Maniac Mansion, die euch das Spiel in einer 3D-Umgebung erleben lässt.

Als Kenner des Originals werdet ihr beim Starten des Spiels mit einem handgezeichneten Intro begrüßt, das die Entführung von Sandy illustriert und die Prämisse der Geschichte vorgibt. Auch hier könnt ihr neben Dave, der seine Freundin aus den Fängen der Edisons befreien möchte, zwei weitere Charaktere auswählen, die euch bei eurem Vorhaben unterstützen. Die Erkundung des Hauses aus einer anderen Perspektive macht dieses Remake interessant, selbst wenn die 3D-Grafik nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit ist. Die Steuerung lehnt sich an dass SCUMM-Interface an, wurde aber etwas modernisiert. Ihr werdet auch neue Inhalte und viele liebevolle Details finden, die das Herzblut, das in diesem Projekt steckt, widerspiegelt. So könnt ihr zum Beispiel in den Optionen entscheiden, ob eure Edisons eine blaue Hautfarbe haben sollen, wie es in manchen Versionen des Originals war.

Ihr könnt das Spiel auf der Homepage des Spiels herunterladen, der Download wiegt knapp unter 2 GB und beinhaltet englische Sprachausgabe und deutsche Texte.