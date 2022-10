PM: Neu im Xbox Game Pass: Chivalry 2, Scorn, A Plague Tale: Requiem und vieles mehr! (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

schnapp Dir den Controller, die Maus oder den Touchscreen und erkunde die neusten Spiele, Perks und Updates im Game Pass! Die neuen Games sind perfekt, um Dich auf die gruselige Saison rund um Halloween einzustimmen.

Chivalry 2 (Cloud, Konsole und PC) In Chivalry 2 kehrst Du auf das ultimative mittelalterliche Schlachtfeld zurück und stürzt Dich in packende Multiplayer-Kämpfe. Dank der immersiven Egoperspektive erlebst Du die beeindruckenden Schlachten so hautnah wie niemals zuvor. Die vier unterschiedlichen Klassen mit ihren 12 Spezialisierungen formen Deine*n Ritter*in ganz nach Deinen Vorstellungen. Trotze dem flammenden Pfeilhagel, belagere strategisch wichtige Burgen und lass die Schwerter aufeinander klirren!

6. Oktober – Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) Besuche das Europa des Mittelalters, regiert von Adel und Klerus. In dieser finsteren Zeit hat der Handel zwischen den Nationen nicht nur Wohlstand, sondern auch Neid, Gier und Misstrauen hervorgebracht. Nutze die sich ständig verändernde Umgebung, um Dein kleines Stück Land zuerst in ein Haus, dann ein Dorf und schließlich in eine florierende Stadt zu verwandeln. Gründe mit Deinen Nachkommen eine Dynastie und regiere über Generationen hinweg Dein eigenes Reich. Du kannst es gar nicht abwarten, Deine eigene Dynastie zu erschaffen? Dann wechsle auf Deinen PC, dort ist Medieval Dynasty bereits jetzt im PC Game Pass spielbar.

6. Oktober – The Walking Dead: The Complete First Season (PC) In dieser fünfteiligen Spielereihe tauchst Du in die atmosphärisch düstere Welt des Comic-Universums von Robert Kirkman ein und erlebst eine neue, mitreißende Geschichte mit neuen Protagonist*innen. Du schlüpfst in die Rolle von Lee Everett, einem verurteilten Verbrecher, der in einer von Untoten verwüsteten Welt eine zweite Chance erhält. Auf Deiner Reise triffst Du auf neue aber auch bekannte Orte, die ihre Schatten auf die Geschichte von Deputy Sheriff Rick Grimes vorauswerfen. Alle Aktionen und Entscheidungen, die Du triffst, beeinflussen den Verlauf der Geschichte über die gesamte Serie hinweg.

6. Oktober – The Walking Dead: Season Two (PC) The Walking Dead: Season Two führt die Geschichte von Clementine fort, die durch die Untoten-Apokalypse verwaiste und nun lernen muss, in einer gnadenlosen Welt zu überleben. Auf Deiner Reise triffst Du andere Überlebende, erkundest neue Orte und musst knallharte Entscheidungen treffen, die den Verlauf der gesamten fünfteiligen Spielereihe beeinflussen.

das Einkaufszentrum Autumn Haven sowie die Kirmes in Fall Valley. Sammle magische Kostüme mit Superkräften, einmalige Waffen sowie spezielle Gegenstände ein, während Du eine Aufgabe nach der anderen löst. In diesem epischen Abenteuer kannst nur Du Halloween retten!

11. Oktober – Eville (Konsole und PC) Eville ist ein trickreicher Multiplayer, der mittels Echtzeit-Gameplay und dynamischen Interaktionen eine spannende Krimi-Geschichte erzählt. Du und Deine Freund*innen schlüpfen in die Rolle von Dorfbewohner*innen und Verschwörer*innen. Platziere Schutzzauber, um andere Spieler*innen zu beobachten, oder schleiche durch das Dorf, um ein beliebiges Haus zu infiltrieren und für Angst und Schrecken zu sorgen. Überzeuge Deine Mitspieler*innen davon, dass Du unschuldig bist und bleibe so lang wie möglich am Leben!

13. Oktober – Dyson Sphere Program (PC) Erstelle die effizienteste, intergalaktische, Fabrik in der strategischen Weltraum-Simulation Dyson Sphere Program – und das pünktlich zum Release im PC Game Pass! Mach Dir die Macht der Sterne zunutze, sammle Ressourcen, plane Produktionsanlagen und entwickle Deine interstellare Fabrik von einer kleinen Weltraumwerkstatt zu einem Industrie-Imperium.

14. Oktober – Scorn (Cloud, Xbox Series X|S und PC) In diesem albtraumhaften Horror-Abenteuer aus der Egoperspektive, tauchst Du in ein faszinierendes Labyrinth voller seltsamer Formen und düsterer Erscheinungen ein – und das pünktlich zum Release im Game Pass!Allein und verloren in dieser surrealen Welt versuchst du deinen Weg durch die miteinander verbundenen Gebiete zu finden.

18. Oktober – A Plague Tale: Requiem (Cloud, Xbox Series X|S und PC) Tauche ein, in A Plague Tale: Requiem und führe die Geschichte der beiden Geschwister Amicia und Hugo fort, die im Europa des 14. Jahrhunderts um ihr Überleben kämpfen müssen. Schlage Dich bis ins südliche Frankreich durch und entgehe auf Deiner Reise unzähligen Gefahren wie Wegelagerern, Soldaten und mutierten Ratten. Nur wenn die zwei Geschwister zusammenhalten, können sie es in dieser unbarmherzigen Welt schaffen. Spiele A Plague Tale: Requiem pünktlich zum Release im Game Pass!

Jetzt verfügbar – Prodeus (Cloud und Konsole) Prodeus ist ein klassischer First Person-Shooter, der mit modernen Rendering-Techniken runderneuert wurde. Mit einer mitreißenden Kampagne, einem integrierten Level-Editor und eingebautem Community Map-Browser kommen nicht nur Shooter-Fans voll auf ihre Kosten.

Bis 11. Oktober – The Elder Scrolls Online: Heroes of the High Isle Das The Elder Scrolls Online’s Heroes of High Isle Event kommt bald zu einem Ende. Nutze noch bis zum 11. Oktober die Gelegenheit und schließe Dich mit Deinen Freund*innen zusammen, um fantastische Belohnungen und den ESO: Firesong DLC gratis abzustauben. Überdies ist die ESO: High Isle Collector’s Edition nur noch für kurze Zeit reduziert erhältlich.

Jetzt verfügbar – Microsoft Flight Simulator – World Update XI: Canada Das Microsoft Flight Simulator World Update XI: Canada zeigt die Schönheit des nordamerikanischen Landes in voller Pracht. Steig in das Flugzeug Deiner Wahl und bestaune auf Deinen Flügen atemberaubende Szenerien wie die Nordküste, die weite Tundra, endlose Bergketten und architektonisch einzigartige Städte.

Du willst noch mehr Xbox Game Pass Ultimate Perks? Dann besuche einfach die Perks-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

11. Oktober – Eville: Housewarming Bundle Schnapp Dir neue Acora-Kostüme und -Gegenstände und beweise als Little Acora Deine Hinterhältigkeit. Darüber hinaus kannst Du Dein Haus mit einer neuen Trophäe dekorieren oder als berüchtigter Mr. Peterson für Angst und Schrecken sorgen.

11. Oktober – Need for Speed Heat: Deluxe Edition Upgrade Need for Speed Heat ist ein packendes Racing-Erlebnis, in dem Du es mit skrupellosen Cops aufnimmst, während Du Dir Deinen Weg in die Streetracing-Elite bahnst. Gib tagsüber Gas und geh nachts aufs Ganze!

11. Oktober – Apex Legends: From Above Weapon Charm Zeige Deinen Gegner*innen aus welchem Holz Du geschnitzt bist mit dem From Above Weapon Charm.Rüste Deine Lieblingswaffe aus und stelle Dich fantastischen Kämpfen für Ruhm, Ehre und Style.

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du einen Titel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied Deinen 20 Prozent Preisnachlass auf Spiele und 10 Prozent Rabatt auf DLCs, die den Xbox Game Pass verlassen. Diese Rabatte gelten nur so lange, wie die Titel im Game Pass verfügbar sind.

Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du jederzeit über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Du suchst konkrete Vorschläge für Dein nächstes Spiel? Dann schau doch mal bei @yournextgame vorbei und wirf einen Blick in unsere Spiele-Empfehlungen. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @PCGamePass_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.