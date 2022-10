Disco Elysium: Leitende Autoren und Künstler nicht mehr bei Studio ZA/UM

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Disco Elysium ab 26,55 € bei Amazon.de kaufen.

Auf der Blog-Seite Medium vermeldete Martin Luiga die Auflösung der Kulturvereinigung ZA/UM. Wie Luiga klarstellt, ist diese nicht (mehr) identisch mit dem in England ansässigen Studio gleichen Namens, bei dem das ungewöhnliche und gefeierte RPG Disco Elysium entwickelt wurde.

Allerdings erwähnt Luiga auch beiläufig schlechte Nachrichten, was die Entwicklung der geplanten Fortsetzung von Disco Elysium angeht: So seien schon Ende letzten Jahres der Erfinder der Spielwelt, Designer und leitende Autor Robert Kurvitz, die ebenfalls maßgebliche Autorin Helen Hindpere und der Art Designer Aleksander Rostov "unfreiwillig" aus dem Studio ZA/UM ausgeschieden. Ein Twitter-Kanal, der Rostov zu gehören scheint, bestätigte das Ausscheiden der drei knapp, auch im Namen von Hindpere und Kurvitz. Das Studio schickte an diverse englischsprachige Magazine folgendes Statement:

Wie bei jeden Videospiel, war und ist die Entwicklung von Disco Elysium ein kollektives Unterfangen, bei dem der Beitrag jedes Teammitglieds essenziell und wertvoll für das große Ganze ist. Momentan haben wir keinen weiteren Kommentar abzugeben, außer dass der Fokus des Kreativteams von ZA/UM weiterhin auf der Entwicklung unseres nächsten Projekts liegt und wir freuen uns darauf, Neuigkeiten dazu bald mit euch allen zu teilen.

Auch wenn es richtig ist, dass die Credits von Disco Elysium so einige Namen umfassen, sind die Abgänge doch nicht unwesentlich: Schon vor der Gründung des Entwicklungsstudios existierte das Künstlerkollektiv ZA/UM in der estländischen Hauptstadt Tallinn. Dort entwarf Kurvitz die Welt Elysium, die in Pen-and-Paper-Runden der Gruppierung entstand und die er in seinem Roman Sacred and Terrible Air weiter ausgearbeitete. Nachdem der Roman kein großer Erfolg wurde, entstand die Idee, ein klassisches RPG in der Welt mit post-sowjetischem Flair anzusiedeln, damals lautete der Titel des Projekts noch No Truce With The Furies. Rostov schuf den künstlerischen Stil und Kurvitz die Grundgeschichte und das System der psychologischen Charakterwerte, die auch wie NPCs mit dem Protagonisten reden, dazu arbeiteten weitere Schreiber aus der Gruppe am Titel mit, bevor sich das kreative Kernteam von Tallinn nach London verlagerte.

Luiga war Mitgründer des Künstlerkollektivs ZA/UM und Lektor bei Disco Elysium. Das Kollektiv löst sich laut seinem Blogeintrag deshalb auf, weil es nicht mehr den ursprünglichen Gründungsethos repräsentiere. Er rät Menschen dennoch, sich zu organisieren und sieht den Mangel an formeller Struktur als eine der größten Schwächen der Vereinigung ZA/UM.

Auf einen Kommentar, der sich fragt, was die Firma ZA/UM sich dabei denke, die drei genannten Mitglieder aus dem Studio zu drängen, antwortete Luiga:

Stell dir einem Kleptomanen vor, wenn man so will. Doch statt zum Beispiel "einen Lollipop" zu stehlen, unternehmen sie Anstrengungen, um Dutzende Leute dazu zu bringen, letztendlich für sie zu stehlen, nur weil sie zufälligerweise sehr gut in dieser Art von Operation sind. Im Grunde ist es das, was sie immer tun. Einer von ihnen war der erste, der wegen Investmentbetrugs in Estland verurteilt wurde. Wie auch immer, ich weiß nicht, ob wir das anfangs nötige Kapital ohne diese Leute zusammenbekommen hätten.

Unterschrieben ist der Blogbeitrag mit: "Martin Luiga, Patientenbehandlungszentrum der Psychatrischen Klinik Tallinn, Station IX, 1.10.2022".