Mögliche Infos zu Battle Brothers 2 im Entwickler-Q&A am 7.10.

Am kommenden Freitag, den 7.10. um 15 Uhr, wird es zum zweiten Mal ein Q&A-Event mit Jan Taaks, Entwickler von Battle Brothers und Gründer des Hamburger Indie-Studios Overhype geben. Dieses Gespräch findet auf dem hauseigenen Discord-Channel in englischer Sprache statt und dreht sich natürlich um Battle Brothers (im Test inklusive der ersten Add-ons bis Blazing Desert).

Im vergangenen Event wurden die Fragen aus dem Publikum durch die Moderation gesammelt und dann meist sehr ausführlich beantwortet. So wurde beispielsweise die Frage von GG-User RoT, ob es eine Collectors-Edition beziehungsweise eine andere physische Ausgabe von Battle-Brothers geben wird, zumindest nicht verneint.



Nicht auszuschließen ist, dass es auch Neuigkeiten zum künftigen Werk des Studios gibt. Bei dem liegt der Gedanke nahe, dass die erfolgreiche Söldner-Strategie mit einem Battle Brothers 2 fortgesetzt wird (offiziell läuft das Spiel unter dem Arbeitstitel Menace). Zum neuen Projekt wurden bisher zwar keine bahnbrechenden Neuigkeiten bekannt, aber die Fakten aus einem Pitch für eine Förderung des Spiels bestätigt. Kurz gesagt: Es wird erneut ein Mix aus Strategie-Ebene und Rundentaktik, diesmal mit 3D-Grafiken sowie Kämpfern mit Beinen (statt nur "Büstendarstellung" wie in Battle Brothers).



Redaktions- und User-Inhalte von GamersGlobal zur Serie könnt ihr unter anderem an folgenden Stellen finden:

Nutzt gerne die Kommentarfunktion, um Fragen zusammenzutragen, für den Fall, dass ihr zum Event nicht anwesend sein könnt oder wollt.