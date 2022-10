Andor: Keine Änderung an Rogue One, The Force Unleashed angeteasert // Spoiler

PC Switch 360 PS3 Wii DS PSP iOS MacOS

Zurzeit läuft erfolgreich auf dem Streamingdienst Disney + die Serie Andor und auch bei der Kritik kommt die neuste Star Wars-Space Opera gut weg. Star Wars Andor ist dabei als Prequel zu dem Kinostreifen Rogue One – A Star Wars Story angelegt und soll dort enden, wo der Film beginnt.

Insgesamt zwei Staffeln wird die Serie umfassen und schon jetzt werden Gerüchte laut, dass Rogue One – A Star Wars Story ein alternatives Ende haben könnte, um mehr Geschichten rund um den Protagonisten Cassian Andor erzählen zu können.

Diesem Gerüchte hat der Darsteller des Cassian Andor, Diego Luna, in einem Interview eine klare Absage erteilt. Gegenüber dem US-Branchenmagazin Vanity Fair sagte er:

Das ist im Grunde der Grund, warum ich so glücklich war, diese Rolle zu spielen und so begeistert von der Idee, Teil dieses Universums zu sein, weil ich dachte, dass es so kühn, so interessant und so einzigartig ist, ein Ende wie dieses zu haben. Es war ein einziger Film und ich wusste, wie er enden würde.

Zudem findet die Serie Bezüge zur Welt der Computer- und Videospiele. So ist in der aktuellen vierten Folge der Serie kurz Starkillers Sith Stalker-Rüstung zu sehen, die Gamer aus dem Spiel Star Wars – The Force Unleashed kennen dürften.

Das komplette englischsprachige Interview von Vanity Fair rund um das filmische Schaffen von Diego Luna könnt ihr euch am Ende dieser News anschauen.