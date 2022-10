Elland - The Crystal Wars: Unveröffentlichter Dune-Titel erscheint nach 20 Jahren

PC andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Titel Elland - The Crystal Wars sollte eigentlich schon vor etwa 20 Jahren für den Gameboy Advance erscheinen. Entwickler Soft Brigade hatte mit der Umsetzung des Titels bereits 2001 unter dem Namen Dune - Ornithopter Assault begonnen, doch als ihr Publisher Cryo Interactive Entertainment im Jahr 2002 bankrott ging, wurden aus Geldmangel auch die Arbeiten an dem Spiel eingestellt.

Im letzten Jahr gelang es den ungarischen Entwicklern von Soft Brigade dann, sich die Rechte an dem bereits vorhandenen Code zu sichern. Die Lizenz für das prestigeträchtige Franchise von Frank Herbert war allerdings längst abgelaufen, darum wurde der Titel zur Fertigstellung und für die dazu gestartete Kickstarter-Kampagne in Elland - The Crystal Wars umbenannt.

Anstelle von Arrakis spielt ihr nun auf dem Planeten Elland und anstelle von Spice werden dort die sogannten Brem-Nar-Kristalle abgebaut. Diese sind für die Herstellung galaktischer Sternenkreuzer unerlässlich. Ihr schwingt euch als Raptor-Pilot für den Konzern Elland Inc. mit der Aufgabe ins Cockpit, die firmeneigenen Kristallsammler zu den Abbaufeldern zu bringen sowie Schmuggler und Agenten der rivalisierenden Trafford Corp. daran zu hindern diese zu zerstören. Enthalten sein sollen 23 Level samt einiger moderner Quality-of-Life-Funktionalitäten, wie zum Beispiel die Möglichkeit jederzeit speichern zu können, Controller-Unterstützung, Cloud-Speicher sowie Bildskalierungs- und Glättungsoptionen.

Unter dieser News verlinkt findet ihr, in Ermangelung aktueller Bewegtbilder, das Video der Kickstarter-Kampagne aus dem letzten Jahr. Veröffentlicht werden soll Elland - The Crystal Wars heute Abend für den PC auf Steam. Die GBA-Version für die Backer ist ebenfalls fertiggestellt. Die Auslieferung verzögert sich allerdings noch ein wenig, da in der beiliegenden Anleitung einige Inkonsistenzen gefunden wurden, die erst noch beseitigt werden sollen.