Activision Blizzard: Übernahme wird durch Europäische Kommission geprüft

Der Vollzug der geplanten 68,7 Milliarden Dollar teuren Übernahme des Software-Konzerns Activision Blizzard durch Microsoft ist weiterhin offen. Wie die Seite Video Games Chronicle mit Bezug auf Informationen der Paywall-geschützten Seite Dealreporter berichtet, untersucht die Europäische Kommission aktuell die Hintergründe und Auswirkungen des Vorhabens auf eine eventuelle zu große Marktbeherrschung durch den US-Tech-Giganten.

Eine erste Entscheidung diesbezüglich ist bis zum 8. November 2022 zum Ablauf der vorläufigen Frist zu erwarten. Sollte bis dahin keine Freigabe der Übernahme erfolgen, tritt die Untersuchung in eine zweite, intensivere Phase ein. Gemäß einer Insider-Quelle ist dies aufgrund der Komplexität des Geschäftsumfeldes das wahrscheinlichste Szenario.

Darüber hinaus berichtet die Seite, dass der CEO von Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, persönlich die Zentrale der EU-Kommission in Brüssel besucht hat, um den Einwänden seines Unternehmens bezüglich der geplanten Übernahme Ausdruck zu verleihen und die Sichtweise seines Unternehmens zu präsentieren. Sony wird dabei wohl indirekt von Google unterstützt. Der Konzern soll bei der EU ebenfalls seine Bedenken angemeldet haben.

Die Marke Call of Duty steht im Fokus der Sorgen von Sony. Wie die Verkündigung der Exklusivität von Starfield nach der Übernahme von Bethesda Softworks' Muttergesellschaft ZeniMax Media durch Microsoft gezeigt hat, ist die Möglichkeit der alleinigen Veröffentlichung der Shooter-Hitserie für Microsofts Xbox, zumindest im Konsolen-Kosmos, dabei durchaus gegeben. Die kürzliche Versicherung von Xbox-Chef Phil Spencer, dass Call of Duty auch in den kommenden Jahren weiter für die Playstation erscheinen wird, scheint die Situation aber ein wenig zu beruhigen. Aktuell sehen die vertraglichen Vereinbarungen anscheinend nur eine Veröffentlichung bis zum vermuteten neuen Black Ops-Serienteil Ende 2024 vor.