Horizon - Zero Dawn: Remaster und Multiplayer-Ableger in Arbeit?

PC PS4

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Horizon - Zero Dawn ab 17,49 € bei Amazon.de kaufen.

Wer glaubt, der Output an Remaster-Titeln ehemaliger Playstation-4-Exklusivtitel ist bereits abgeschlossen, könnte demnächst überrascht werden.

Wie die Seite MP1st berichtet, wurde durch eine Insider-Quelle die Information geleakt, dass ein PS5-Remaster von Horizon - Zero Dawn (im Test mit Wertung 8.5) in Arbeit ist. Das ursprünglich 2017 erschienene Spiel ist bereits durch die Abwärtskompatibilität grundsätzlich auf der Playstation 5 lauffähig und bietet durch die stärkere Hardware Features wie stabile 60 FPS und eine höhere Auflösung. Die bereits veröffentlichte PC-Portierung erweitert das Erlebnis darüber hinaus mit zusätzlichen grafischen Verbesserungen wie zum Beispiel der höheren Sichtweite. Das Ziel des Remasters soll aber sein, die Grafik durch neue Charaktermodelle, Animationen, Texturen und Effekte auf das Niveau des direkten Nachfolgers Horizon - Forbidden West (im Test mit Note 9.0) zu heben.

Darüber hinaus soll sich laut mehrerer Quellen neben dem Virtual-Reality-Titel Call of the Mountain und einem vermuteten DLC für Forbidden West auch noch ein Multiplayer-Projekt in der Mache befinden. Dieses soll sich um den Konflikt der diversen Stämme in der Spielwelt drehen. Ob es sich dabei um eine autarke Veröffentlichung oder ein Update für das letzte Hauptspiel handelt und auch ob der Fokus auf PVP oder Koop-Gameplay liegt, lassen die anonymen Quellen indes offen. Wie immer in solchen Fällen, wird sich zeigen, was letztlich an den Gerüchten tatsächlich dran ist.