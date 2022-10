Mit separatem Spoiler-Teil

Teaser Nachdem Heinrich Lenhardt mit Christian Genzel kürzlich auf die ersten beiden Teile von Monkey Island zurückblickte, besprechen sie nun das Comeback von Guybrush Threepwood.

Serienerfinder Ron Gilbert steuert nach drei Jahrzehnten wieder Monkey Island an. Die Fortsetzung der kultigsten aller Adventureserien weckte hohe Erwartungen, schließlich wurde auch die Auflösung des mysteriösen Endes von Monkey Island 2 in Aussicht gestellt. Während Jörg noch das Japanische Meer unsicher macht, legt Christian Genzel vom Lichtspielplatz-Podcast bei den Spieleveteranen an, um mit Heinrich über das Piratencomeback zu plaudern. Da gibt es von der Bedienung über die beiden Schwierigkeitsgrade bis hin zum eigenwilligen Grafikstil einiges zu diskutieren. Damit sich die Spoiler in Grenzen halten, folgt unser Gedankenaustausch zum Ende des Spiels erst nach dem Abspann dieser Episode, damit ihr rechtzeitig von Bord gehen könnt. Zu Beginn erwarten euch wie gewohnt frische News, ofenwarme Spielberichte und leckere Hörerpost.



0:00:15 News & Smalltalk

0:05:10 Gemischte News: Retro-Magazin RETURN feiert seine 50. Ausgabe, Steam veröffentlicht detailliertere Spiele-Charts.

0:16:18 Was haben wir zuletzt gespielt? SpaceVenture , Dome Keeper .

, . 0:33:50 Hörerpost von Andreas Wanda, Patric Grosse und Andreas (ohne Wanda).

0:44:40 Return to Monkey Island

0:45:02 Die lange erwartete Rückkehr nach Mêlée und Monkey Island sorgt für wohlige Spielwelt-Nostalgie. Dank vereinfachter Bedienung und sinnvoller Komfortfunktionen haben auch Gelegenheits-Abenteurer ihren Spaß.

1:05:19 Die dezente und stimmungsvolle Musik erntet einhelliges Lob, der neue Grafikstil ist vielleicht gewöhnungsbedürftig, schmälert aber das Spielvergnügen nicht.

1:24:38 Pressespiegel und Veteranen-Fazit.

1:32:34 Abspann

1:33:39 Warnung vor Spoiler Island: Wir interpretieren noch kurz das Ende des Spiels.