Scorn: Horroradventure erscheint bereits am 14. Oktober // Trailer

Das Horroradventure Scorn, welches von den Werken des verstorbenen Schweizer Künstlers HR Giger inspiriert wurde, erscheint nach etlichen Terminverschiebungen am 14. Oktober für den PC sowie die Xbox Series X und somit eine Woche früher als zuletzt angekündigt.

Der serbische Entwickler EBB Studios und der Publisher Kepler Interactive beschreiben das Spiel wie folgt:

Scorn entführt Spielerinnen und Spieler in eine isolierte Welt, die sich anfühlt wie ein (Alb-)Traum. Auf sich allein gestellt, muss man einen verzweigten Irrgarten erkunden, groteske Rätsel lösen und die Regeln dieser eigenartigen Welt erlernen, um sich ein Bild der Lage machen zu können. Durch das Entdecken von Geheimnissen und mit Hilfe seltsamer Bio-Mechanischer Werkzeuge – die wirken, als seien sie von einer lang vergangenen Zivilisation genutzt worden – kann man es schaffen, zu überleben. Die Wahrheit herauszufinden ist jedoch eine gänzlich andere Herausforderung.

Nur ob sich die Wartezeit gelohnt hat, muss in Frage gestellt werden, da Dennis in seiner erst kürzlich veröffentlichen Preview auf GamersGlobal dem Abenteuerspiel lediglich eine befriedigende Einschätzung attestierte. So bemängelte er unter anderem „öde Gameplay-Mechaniken“ sowie „ausufernde Rätsel“ mit der Befürchtung, das „die Spieltiefe ins Hintertreffen geraten“ könnte.

Nichtsdestotrotz könnt ihr euch bald selbst ein Bild über Scorn machen und einen zusätzlichen Einblick könnte euch der zuletzt veröffentlichte Trailer gewähren, den ihr euch im Anschluss an diese News anschauen könnt.