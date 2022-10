Master of Magic: Remake erscheint am 13.12., Original bis 2.10. kostenlos

PC

Das im Mai angekündigte Remake des Rundenstrategie-Titels Master of Magic wird am 13.12.2022 für den PC erscheinen. Das kündigten die Entwickler von MuHa Games gestern auf Twitter und Steam an. Laut Publisher Slitherine soll sich das Remake nicht sklavisch an die Spieltechnik des 1994 veröffentlichten Titels halten, sondern eine moderne Neuinterpretation sein, die versucht "in Geist und Stimmung dem Original treu zu bleiben".

Ein Release-Date-Trailer wurde nicht veröffentlicht. Stattdessen haben wir euch ein Video des Publishers von der HowLive2022 am Ende dieser News eingebunden, das hauseigene Event fand im Mai dieses Jahres in Venedig statt. In der knapp halbstündigen Stream-Aufzeichnung wird euch das Remake von Master of Magic ausführlich vorgestellt. Mit Videos zum Spiel sowie Entwicklertagebücher und Let's Plays will Slitherine euch in der Zeit bis zum Erscheinen des Titels weiterhin mit Informationen versorgen.

Die Original-Version von Master of Magic (jetzt mit dem Zusatz "Classic" versehen) erhaltet ihr noch bis zum 2. Oktober 2022 um 16 Uhr kostenlos auf GOG. Das Remake könnt ihr auf Steam und GOG bereits eurer Wunschliste hinzufügen, ein Preis steht noch nicht fest.