Dieses "do or die"-Seegefecht um die Vorherrschaft im Mare Nostrum ging zu meinen Gunsten aus. Die Seekriegsführung erfuhr im Patch 1.12 ein Rebalancing.

Mit Äthiopien, Italien und der Schweiz tariert ihr eure Nation über die Balance der Kräfte.

Der Flugzeugtyp (Typenbezeichnung) richtet sich nach der Hauptbewaffnung.

Divisionsgeschichte und Medaillen erinnern an das leider eingestellte Imperator - Rome.

Grand Strategy

Einzel- und Mehrspieler

Für Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Vor allem das neue Italien und der Flugzeugdesigner machen By Blood Alone zum Pflichtkauf für ambitionierte Weltkriegsstrategen.

Nach dem letzten großen Add-On No Step Back (im Check ) aus dem Jahr 2021 folgt für das Golbalstrategieschwergewichtvon Paradox mitnun die aktuellste Erweiterung. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf Italien und die Gestaltung eigener Flugzeuge legt. Damit geht, wie bei Paradox üblich, ein umfangreicher kostenloser Patch einher. Kann By Blood nach dem Check behaupten: Veni, vidi, vici?By Blood Alone bringt neue Schwerpunktbäume für die Schweiz (neutral oder doch lieber Farbe bekennen?), Äthiopien (Widerstand? Exil? Kollaborieren?) sowie – besonders groß und wirklich alle Wege bietend – Italien. Als wäre der Schwerpunktbaum für den Stiefelstaat nicht schon mächtig genug, hat er noch einen versteckten Teil, den ihr erst freischalten müsst. Dazu gibt es diverse neue Events und die "Balance der Macht". Mit Italien balanciert ihr etwa zwischen totaler Diktator und dem Großen Faschistischen Rat. In mehreren Abstufungen gibt es diverse Boni und Mali. Mussolini gibt euch auch (teils ganz schön knackige) Missionen. Erfüllt bringen sie, erringt ihr Buffs, ansonsten setzt es Debuffs.Mit dem Flugzeug-Designer und dazu passenden Modulen, darunter neue wie die Kamera, designt ihr nach Schiffen und Panzern jetzt auch fliegendes Kriegsgerät nach eigenem Gusto. Da schrillen erstmal die "zu viel Micromanagment"-Alarmglocken. Der überarbeitete Forschungsbaum ist aber sehr übersichtlich und statt nervigem Klein-Klein bekommt ihr interessante Optionen zur Individualisierung. Wollt ihr eure Piloten zum Beispiel lieber in "Alleskönnern" oder "Spezialisten" abheben lassen? Oder "Papierflieger" bauen, also möglichst auf Aluminium verzichten? In den Schwerpunktbäumen könnt ihr hin und wieder Flugzugdesigns freischalten und sie ohne Einsatz von Kommandopunkten, die das designen kostet, produzieren zu lassen. Fürs Auge gibt es über 20 neue Flugzeugmodelle.Auf dem diplomatischen Parkett bekommt ihr neue Optionen in Friedensverhandlungen und könnt zum Beispiel Reparationen fordern oder die Demilitarisierung verlangen. Auch eine Embargo-Politik ist jetzt möglich, mit der ihr die Produktion anderer Nationen schwächen könnt. Divisionen bekommen durch die Divisionsgeschichte und Buff-bringende Medaillen für besondere Leistungen und Divisionskommandeure, aus denen ihr neue Generäle macht, mehr Individualität. Gleich zwölf neue Songs runden die Erweiterung ab.Patch 1.12 bringt, auch unter der Haube, zahlreiche Änderungen, darunter ein komplettes Rebalancing der Seekriegsführung und übersichtlichere Forschung. Ihr solltet unbedingt in die Patchnotes schauen . Die Zahl an Highlights sprengt tatsächlich diesen Check!Das Management der Luftwaffe (jede Standard-Luftflotte hat jetzt 100 Flieger) wurde überarbeitet und ihr könnt sie Kriegsschauplätzen zuordnen. Die Steuerung wird um ein vielfaches angenehmer. Die überarbeitete Friedenskonferenz (eine Große hatte ich selbst nicht) ist jetzt mehr eine Verhandlung, ihr könnt sogar um Gebiete feilschen. Was ihr in die Waagschale werfen könnt, richtet sich nach eurem Beitrag im Krieg. Entwerft ihr ein Design, etwa für ein Schiff, ist es direkt mit einem anderen Design vergleichbar. Euren Schlachtplänen könnt ihr Namen geben, wobei sie auch automatisch einen möglichst passenden Namen bekommen. Das ist sehr nett, genutzt habe ich es aber bislang nicht. Dagegen eine kleine Änderung mit großer Wirkung: Ihr legt in drei Stufen selbst fest, wie weit die Wege sind, die eine Division entlang eines Frontabschnitts verlegen darf, um Lücken zu stopfen. Vorbei sind die Zeiten ewig langer Märsche entlang der Front.Klasse finde ich, dass ihr jetzt umfangreiche Statistiken zu eurer Partie und allen gespielten Partien (auf Wunsch für die einzelnen Länder!) bekommt. Mit Medaillen (Bronze, Silber, Gold) und Bändern gibt es zudem ein Achievement-System, das bestimmte Erfolge auch ohne Ironman-Modus belohnt und so zum Erreichen eben dieser Ziele animiert. Ich habe für diesen Check zum Beispiel 13 Partien gespielt, 290 Fabriken gebaut und 35 Missionen von Mussolini erfüllt. Mit Italien habe ich 821 Provinzen erobert und 20 Flugzeuge gestaltet. Das Band "Tanks, no Thanks" bekam ich für das Überrennen einer Panzerdivision.Eigentlich wollte ich diesen Check gar nicht mehr schreiben. Denn dafür musste ich einen temporären Schlussstrich unter meine Partien ziehen. Nach 50 Stunden auf den neu geordneten Schlachtfeldern des Zweiten Weltkrieges wurde es aber Zeit für das Fazit. By Blood Alone ist tatsächlich ein Caesar. Gerade das Spiel mit Italien als Hans Dampf in allen Gassen und dessen gigantischen Schwerpunktbaum hat es mir angetan. Äthiopien und die Schweiz wurden auch gut überarbeitet. Im Exil oder als neutraler Staat spielen sie sich etwas lahm, aber ihr habt auch noch andere, dann sehr herausfordernde Möglichkeiten! Ebenso fehlt es nicht an neuen Achievements.Über viele Partien hinweg "Builds" für die Nation eurer Wahl zu entwickeln, erzeugt mit den neuen Schwerpunktbäumen und Mechaniken wie der Balance der Macht einen hohen Suchtfaktor. Der Flugzeug-Designer erfordert ein bisschen Einarbeitung und fügt sich dann sehr gut ein. Er erweitert positiv eure Optionen, statt in anstrengendes Mikromanagement zu eskalieren und die Forschung ist übersichtlich gestaltet. Neben reichlich Balancing sind die neue Übersicht und Steuerung für die Luftwaffe sowie die bessere Kontrolle über Frontabschnitte meine Highlights. Wenn ihr gerne Hearts of Iron 4 spielt, ist By Blood Alone ein Pflichtkauf, denn die Erweiterung bringt dutzende Stunden Spielspaß.