Transport Fever 2: Console Edition und Update angekündigt

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Transport Fever 2 ab 31,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Transport Fever 2 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Entwickler Urban Games wird sein Transportsimulationsspiel Transport Fever 2 (im Spiele-Check) in Zusammenarbeit mit NACON für Konsole veröffentlichen. Der auf dem PC von den Spielern sehr geschätzte Titel, von 14.528 Bewertungen auf Steam sind 88% positiv, soll als Transport Fever 2: Console im Februar für Xbox One, Xbox Series S|X, Playstation 4 und Playstation 5 erscheinen. Wie am PC spielt baut ihr ein Transportimperioum von 1850 bis heute auf. Die Konsolenversion soll spezifische Steuerelemente bieten und erhält eine an das Spiel auf Konsolen angepasste Benutzeroberfläche. Darüber hinaus soll die Grafik des Spiels durch eine komplette Überarbeitung aller Fahrzeuge wie Züge, Busse, Flugzeuge und Schiffe verbessert worden sein.

Alain Falc, CEO von NACON, äuißerte sich zur Zusammenarbeit und dem Release von Transport Fever 2 auf Konsole wie folgt:

Wir freuen uns, mit Urban Games und ihrem talentierten Team für die Veröffentlichung und den Vertrieb dieses grossartigen Erfolgs zusammenzuarbeiten, von dem Konsolenspieler endlich profitieren können. Dieses Spiel passt perfekt in die redaktionelle Linie von NACON, indem es ein einzigartiges Erlebnis für passionierte Spieler bietet.

Basil Weber, CEO von Urban Games, verrät, dass auch der starke Wunsch der Community nach einer Konsolenversion ein Grund für die Portierung ist:

Wir freuen uns sehr, dass wir eine starke Nachfrage der Community erfüllen und Transport Fever 2 auf Konsolen bringen können. Unser Team freut sich darauf, das Ökosystem von Transport Fever 2 noch weiter wachsen zu sehen, und mit NACON haben wir den idealen Partner gefunden, um diese nächsten Schritte zu unternehmen.

Zeitgleich zum Konsolenrelease soll der nächste, große Patch für PC erscheinen, der unter anderem folgendes bieten soll:

Bessere Grafik: Fahrzeuge sind noch detaillierter modelliert und das Rendering wurde optimiert.

Erhöhte Stabilität und Leistung: Viele Optimierungen im Bereich Simulationsperformance, Speicherverbrauch, Ladezeiten und mehr.

Konsolen-Interface und Controller-Unterstützung: Ihr könnt am PC zwischen dem klassischen und dem neuen – für Controller optimierten – Interface wechseln.

Viele weitere kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Habt ihr auch schon versucht, ein Transportimperium zu errichten und was würdet ihr euch für weitere Verbesserungen wünschen?