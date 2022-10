FIFA 23: USK erläutert Kennzeichnung „ohne Altersbeschränkung“

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Bereits seit einigen Jahren wird die FIFA-Serie für die in den Spielen enthaltenen Spielerpakete kritisiert, die per Echtgeld erworben werden können, deren Inhalte jedoch rein zufallsbasiert sind. Aufgrund dieser Lootbox-Mechaniken wurde Electronic Arts zum Beispiel vom niederländische Bezirksgericht in Den Haag Ende 2020 zu Strafzahlungen verurteilt, da gegen geltendes Glücksspielgesetz verstoßen wurde. Im März dieses Jahres wurde die Strafe wiederum aufgehoben, da EA mit den Lootboxen nach Ansicht des Gerichtes doch nicht illegal gehandelt habe (die Urteilsbegründung könnt ihr in dieser News nachlesen).

Die zufälligen Inhalte der Spielerpakete sind auch der Hintergrund für Erläuterungen der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), weshalb das jüngst veröffentlichte FIFA 23 (im Test) Mitte Juli die Freigabe „ohne Altersbeschränkung“ erhalten habe. Eigenen Angaben zufolge hätten die Prüfer dazu „einige Fragen“ erreicht.

Wie nicht anders zu erwarten, kommen Dinge wie die Darstellung von Gewalt oder Handlungsdruck nicht zum Tragen, da es sich um ein Fußball-Sportspiel mit Managementanteilen handelt, so die USK. Weiter heißt es in der Begründung zur USK-0-Entscheidung:

Allerdings können durch zufallsbasierte Spielerkartenpakete (sogenannte „Lootboxen“) Vorteile im Spielverlauf erworben werden, die unter dem Aspekt „Glückspielthematik“ anhand der aktuell gültigen USK-Leitkriterien bewertet wurden. Dabei kam das Prüfgremium zu dem Schluss, dass die Spielerkartenpakete und der Kauf optisch und technisch deutlich erkennbar von realem Glücksspiel distanziert sind – die in den Leitkriterien verankerte „Gewöhnung an Glücksspiel“ wurde durch das Gremium verneint. Eine ebenfalls in den Leitkriterien aufgeführte „Desensibilisierung gegenüber Spielverlusten“ wurde aufgrund der zugrundeliegenden Spielmechanik durch das Gremium nicht gesehen. Zum Zeitpunkt der Alterskennzeichnung des Spiels FIFA 23 blieben allerdings Interaktions- und Nutzungsrisiken, wie sie etwa durch nicht spielimmanente Komponenten wie unter anderem auch Kauffunktionen entstehen können, in der Bewertung oder als zusätzlicher Hinweis noch unberücksichtigt. Aus diesen Gründen wurde das Spiel FIFA 23 – ebenso wie die Vorgängerspiele – ohne Altersbeschränkung freigegeben und gekennzeichnet.

Zwar bleiben bereits erteilte USK-Freigaben bestehen, zukünftige Ableger der Serie – die ab kommendem Jahr unter dem neuem Namen EA Sports FC erscheinen – könnten jedoch anders eingestuft werden. Der Grund dafür findet sich im reformierten Jugendschutzgesetz, in dem auch die Lootbox-Thematik Einzug gehalten hat. Demnach können „in Zukunft auch Risiken der persönlichen Integrität außerhalb des Medieninhalts, etwa durch Kauffunktionen oder glückspielähnliche Mechanismen, in der Bewertung berücksichtigt werden“:

Daher werden die USK-Prüfgremien zukünftig auch bewerten, ob von diesen Elementen ein erhöhtes Risiko für Kinder und Jugendliche ausgeht, das eine nachhaltige Schädigung ihrer persönlichen Integrität mit sich bringt. Dies wird unter Berücksichtigung der technischen Vorsorgemaßnahmen (zum Beispiel Optionalität / Deaktivierbarkeit der Funktionen) in jedem Einzelfall abzuwägen sein. Sollten die unabhängigen Gremien im Rahmen ihrer Abwägung zu dem Ergebnis kommen, dass ein Zusatzhinweis alleine nicht ausreicht, kann sich das also auch in der Altersfreigabe widerspiegeln.

Abschließend weist die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle darauf hin, dass seit Anfang dieses Jahres entsprechende formale Umsetzungsprozesse für die neuen Jugendschutz-Regeln seitens der Obersten Landesjugendbehörden der 16 Bundesländer stattfinden. Erst, nachdem diese Arbeiten abgeschlossen worden sind, finden angepasste Leitkriterien für die Prüfung von Spielen ihre Anwendung.