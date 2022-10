Google Stadia: Ubisoft arbeitet an Transfer der Spiele zu Ubisoft Connect

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Teaserbild von GG-User Labrador Nelson

Der Spiele-Streaming-Dienst Google Stadia wird am 18. Januar 2023 eingestellt, da „das Angebot nicht die Anziehung im Markt entfalten konnte, die für den dauerhaften Betrieb notwendig wäre“. Die Kosten sowohl für Spiele als auch Hardware, die ihr über den Stadia Store erworben habt, sollen in den kommenden Monaten erstattet werden. Wie dieser Prozess im Detail abläuft, ist bislang nicht kommuniziert worden.

Vor dem Hintergrund des Verlustes eurer PC-Spiele via Stadia macht Ubisoft euch ein Angebot. In einem Twitter-Posting schreibt das Unternehmen:

[Wir freuen uns] mitteilen zu können, dass wir daran arbeiten, die Spiele, die ihr auf Stadia besitzt, über Ubisoft Connect auf den PC zu bringen.

Wie genau diese Lösung (technisch) aussieht, welche Voraussetzungen gegebenenfalls von eurer Seite erforderlich sind und und wie sich die Übernahme auf Ubisoft-Plus-Abonnenten auswirkt, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

In diesem Zusammenhang steht auch die Frage im Raum, ob sich der Transfer einzig auf die Spiele an sich oder im besten Fall auch auf deren Speicherstände bezieht. In der FAQ zum Stadia-Ende heißt es dazu von Google kurz und knapp, dass die Übernahme der Savegames bei der Mehrheit der Spiele nicht möglich sei.