Gunbrella & Stick it to the Stickman veröffentlichen Steam-Demos zum kommenden Steam Next Fest

Die langjährigen Devolver-Kollaborateure Doinksoft (Gato Roboto, Demon Throttle) und Free Lives (Anger Foot, Terra Nil) setzen die Indie-Game-Szene einmal mehr in Brand, indem sie heute zwei explosive Demos kostenlos veröffentlichen!

Die brandneuen Demos zu Gunbrella und Stick it to the Stickman werden Teil des Steam Next Festes, das vom 3. bis 10. Oktober stattfindet, sein.

https://www.youtube.com/watch?v=YuoA0d0lzl8

Darüber hinaus hat der legendäre Indie-Gaming-Autor Sos Sosowski (McPixel, McPixel 2 [gecancelt]) enthüllt, dass eine neu aktualisierte Demo für sein Meisterwerk McPixel 3 auf dem Steam Next Fest erscheinen wird – mit neun neuen Levels, drei neuen Minispielen, einem Steve-Level und 100% mehr Spaß!

Stick it to the Stickman ist ein Leisten-tretendes, Klammern-schießendes, Kettensägen-schwingendes Roguelike-Kampfspiel mit hochwirksamen, physikbasierten Kämpfen, reichlich Kaffee und bewaffneten Fürzen! Aus einem durchgesickerten Memo des Unternehmens geht hervor, dass Bewerbungen für angehende Praktikanten und Praktikantinnen im Jahr 2023 möglich sein werden.

Gunbrella ist ein Noir-Punk-Action-Adventure, das in einer Welt spielt, die von einer schnell schwindenden, natürlichen Ressource abhängig ist. Ein bisschen wie im richtigen Leben, nur mit mehr regenfesten Waffen. Die Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle eines ruppigen Waldarbeiters, der auf Rache aus ist und mit der mysteriösen Gunbrella bewaffnet ist: einer Schusswaffe, die gleichzeitig als Regenschirm dient. Offensichtlich. Seine Ermittlungen verstricken sich schon bald in die Welt von Ghouls und Gangstern, Cops und Kultisten sowie in die Auswirkungen der Ausbeutung durch Unternehmen. 2023 geht’s los.

McPixel 3 ist ein atemberaubendes 2D-Abenteuer, in dem der titelgebende Möchtegern-Held auf Schritt und Tritt eine Katastrophe nach der anderen mit unkonventionellen, aber unterhaltsamen Methoden des Chaos abwendet.

Weitere Informationen, praktische Tipps für den Haushalt und leicht veraltete TikTok-Trends gibt es unter www.devolverdigital.com