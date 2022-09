PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 3. bis zum 7. Oktober (Microsoft Xbox Wire)

XOne

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S undXbox Oneerhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

3. Oktober – Dakar Desert Rally Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Dakar Desert Rally ist das größte Off Road-Abenteuer, das die Wüste je gesehen hat. Registriere Dich als Fahrer*in und erlebe den Nervenkitzel des größten Wüstenrennens der Welt. Neben einer großen Auswahl von lizenzierten Motorrädern, Autos, Trucks, Quads und SSVs weltweit führender Hersteller, bietet das Spiel Herausforderungen verschiedenster Schwierigkeitsgrade. Egal ob erfahrener Profi oder Neuling – bei diesem Rennen ist für alle etwas dabei!

4. Oktober – Kamikaze Veggies Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Das rote Gemüse ist auf dem besten Weg, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Nur Du kannst sie gemeinsam mit Deinem Squad an professionellen Veggie-Krieger*innen aufhalten. Deine Crew ist bereit, sich jeder Gefahr zu stellen, jede Mission anzunehmen und im Zweifelsfalle den heldenhaften Kamikaze-Tod zu sterben. Gemüse war noch nie so badass!

4. Oktober – Overwatch 2 Optimiert für Xbox Series X|S – Bist Du bereit für Overwatch 2, das neue permanent kostenlose 5v5-Abenteuer? Bereise die Welt, bewundere atemberaubende Sehenswürdigkeiten und kämpfe auf den Straßen von berühmten Orten wie New York City, Rom, Monte Carlo, Toronto und mehr. Egal, ob Frontalangriff, verschlagene Attacke aus dem Hinterhalt oder der Support, der sein Team zusammenhält – In diesem kultigen Multiplayer-Battle ist für jeden Geschmack ein*e Held*in vertreten. Und viele weitere werden folgen!

6. Oktober – Falling Out Optimiert für Xbox Series X|S / Xbox One X Enhanced – Falling Out ist ein leichtfüßiges 2D-Roguelite voller Überraschungen. Du schlüpfst in die Rolle von zwei unfreiwilligen Abenteurer*innen – wahlweise kannst Du das Abenteuer auch im Multiplayer mit einer zweiten Person antreten. Ihr schlüpft in die Rollen von Giorgio und Felice, die als Team ihre einzigartigen Fertigkeiten kombinieren müssen, um die verwinkelten, prozedural generierten Level zu überwinden. Auf ihren Erkundungen finden sie nicht nur jede Menge verrückte Objekte, sie stiften auch verdammt viel Chaos und fluten so die Gänge des Tempels. Werden sie rechtzeitig entkommen?

6. Oktober – Dragon Prana Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Einst bedrohte ein diabolischer König das Reich, doch er wurde magisch weggesperrt. Nun, 120 Jahre nach der letzten Bedrohung, wird sein Siegel gebrochen und er ist bereit, seinen bösen Plan erneut durchzuführen. Von den Held*innen, die ihm einst die Stirn boten, ist nichts mehr übrig – außer ihre Nachkommen, die nun das schwierige Erbe ihrer Vorfahren antreten müssen. Dragon Prana ist ein fantastisches Retro-Rollenspiel mit nostalgischer Pixel-Grafik und einem Spielsystem, das mit über 20 spielbaren Klassen und seinen rundenbasierten Kämpfen der modernen Ära würdig ist.

6. Oktober – Josh Journey: Darkness Totems Xbox One X Enhanced – Die Provinzen werden von monströsen Albträumen aus der Welt der Träume heimgesucht. Die Entität, die die dunkle Seite der Träume kontrolliert, sendet seine Kreaturen aus und baut dunkle Totems, um die vier Hauptprovinzen zu kontrollieren: Wind, Wasser, Wüste und Industrie. Wähle eine*n von vier einzigartigen Held*innen, bekämpfe die Mächte des Bösen, zerstöre die Totems und stelle den Frieden der Welt wieder her.

6. Oktober – L.O.L. Surprise! B.B.s Born to Travel Xbox One X Enhanced – Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Endlich wird der Traum wahr! Fans rund um den Globus können es kaum noch erwarten, ihre L.O.L. Surprise!-Puppe auszupacken. Wähle Deine Lieblingsfigur und erwecke Deinen eigenen L.O.L. Surprise!-Puppenladen zum Leben, indem Du tolle Puppen voller Glitzer, Herzen und Diamanten sammelst. Mit über 30 Schauplätzen in fünf Städten kommt bei keinem Puppen-Fan Langeweile auf.

6. Oktober – Medieval Dynasty (Xbox Series X|S) Game Pass – Besuche das Europa des Mittelalters, das geheimnisvolle Abendland, regiert von Adel und Klerus. In dieser finsteren Zeit hat der Handel zwischen den Nationen nicht nur Wohlstand, sondern auch Neid, Gier und Misstrauen hervorgebracht. Nutze die sich ständig verändernde Umgebung, um Dein kleines Stück Land zuerst in ein Haus, dann ein Dorf und schließlich in eine florierende Stadt zu verwandeln. Gründe mit Deinen Nachkommen eine Dynastie und regiere über Generationen hinweg Dein eigenes Reich.

7. Oktober – A Frog’s Job Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Ein Frosch muss tun, was ein Frosch tun muss! Der allmächtige Froschgott hat Dir das Geschenk der Wiedergeburt verliehen. Dafür musst Du lediglich die verlorenen Seelen von 40 Fröschen retten – was kein Zuckerschlecken ist. Um Deine Aufgabe angemessen zu erfüllen, erhältst Du außerdem die Fähigkeit, die Zeit nach Belieben anzuhalten. Spring über bewegliche Plattformen, achte auf Gruben, Stacheln und Gegner und erschaffe Dein eigenes Hoverboard, das du auch als Wurfgeschoss einsetzen kannst! Wie viele Seelen kannst Du erretten?

7. Oktober – Pandaty Pandaty ist ein knuddeliger 2D-Plattformer, in dem Du in den Pelz eines Pandas schlüpfst, der sich wagemutig in ein gewaltiges Abenteuer stürzt. Doch Vorsicht: Nicht alle Wesen, die Du in den niedlichen Leveln triffst, sind so harmlos, wie sie auf den ersten Blick wirken.

7. Oktober – Paper Flight – Super Speed Dash Xbox One X Enhanced – Du schlüpfst in die Rolle eines kleinen Papierfliegers, der die Welt vor kleinen, aber bösen Ballondämonen retten soll, indem er durch sie hindurchsaust. Paper Flight ist ein entspanntes und unterhaltsames Abenteuer, in dem es nicht um die Rettung der Welt geht. Hier geht es nur darum, böse ausschauende Ballons zerplatzen zu lassen und so lange wie möglich auf den Luftströmungen dahinzugleiten. Genieß den Flug!