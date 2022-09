Dead Space Remake: Ohne Kameraschnitte oder Ladebildschirme

Auf der offiziellen Website von Electronic Arts berichten die Entwickler von Motive in einem ausführlichen Beitrag über die Realisierung des Remakes von Dead Space. Besonders wichtig sei demnach zum Beispiel, dem Original zwar treu zu bleiben, den Titel jedoch gleichzeitig „von Grund auf neu zu gestalten, neue Inhalte und zeitgemäße Ergänzungen hinzuzufügen“.

Laut dem Creative Director Roman Campos-Oriola soll sich trotz der Neuerungen „alles vertraut anfühlen“, was dem Team „sehr wichtig ist“. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden während der sehr frühen Entwicklungsphase Ideen mit „echten Hardcore-Fans“ ausgetauscht, die zudem vollständigen Zugriff auf die Arbeiten des Studios erhielten.

In Bezug auf die Geschichte des Remakes werdet ihr natürlich alle Ereignisse des aus dem Jahr 2008 stammenden Originals erleben können. Zugleich wurden jedoch auch Fakten aus dem restlichen Franchise – Dead Space 2, Dead Space 3 oder auch den Comics – verarbeitet. Der Creative Director beschreibt die Absicht dahinter wie folgt:

Wir wollten, dass es sich in die Gesamtgeschichte und die Hintergründe des Dead-Space-Universums, das nach dem ersten Spiel entstanden ist, einfügt. Beispielsweise hat Isaac hier eine Stimme, genau wie in Dead Space 2 and Dead Space 3. Und einige Charaktere, die eher nebensächlich waren und nur in den Audio-Logbüchern auftauchten, wie Dr. Cross, haben wir auf den Bildschirm gebracht. Anderen Charakteren wollten wir etwas mehr Bedeutung und Hintergrund geben. Ein Beispiel dafür ist Nicole. Deshalb erstellen wir eine ganze Ebene narrativer Nebenquests, in denen man zum Beispiel erfährt, was mit Nicole während des Ausbruchs passiert ist.