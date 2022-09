PM: Bunkern kehrt in Destruction AllStars‘ brandneuen Event mit einem besonderen Clou zurück! (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Bunkern ist mit einem besonderen Clou zurück – als Teil unseres brandneuen Events, das ab heute in Destruction AllStars verfügbar ist! Unser zweites Event, Vereinigung, endete letzte Woche und jetzt bringt unser neues Event, Überleben, einen alten Spielmodus mit neuem Schwung zurück – Bunker-Rausch wurde aufgepeppt und ist jetzt Teil der Trios-Spielliste. Das neuste Event bringt außerdem neue „Spezialregeln“ mit, um unseren bestehenden Spielmodi etwas Würze zu verleihen. Obendrein könnt ihr euch neue kosmetische Objekte sichern, und zwar durch den Abschluss der wöchentlichen Herausforderungen oder unseres neuen AllStar-Pass. Und zu guter Letzt wird unser Kompetitiv-Modus diese Saison brandneue Belohnungen erhalten. Es gibt im heutigen Blog-Eintrag also viel zu entdecken!

Bunkern ist einer unserer teambasierten Spielmodi, bei dem ihr euch auf ein Ziel fokussiert. Hierbei müsst ihr Zahnräder von beschädigten Gegnern sammeln und sie zur Bank eures Teams bringen, um Punkte zu erzielen. Bunker-Rausch wurde für die Trios-Spielliste von Grund auf neu aufgelegt. In der Arena treten dabei drei Teams mit jeweils drei Spielern und einer Bank gegeneinander an. Deponiert Zahnräder in eurer eigenen Bank, um Punkte zu erzielen, oder klaut Zahnräder aus den Banken der Gegner! Das mag zwar ziemlich simpel klingen, doch die Arena spielt gegen euch. Ein Fahrzeug vernichtender Tornado fegt durch die Arena und verschlingt alles, was seinen Weg kreuzt! Ihr müsst hier eure Fahrkünste unter Beweis stellen und durch die Arena navigieren, um eure Zahnräder sicher zu eurer Bank zu bringen, oder knapp an den Tornados vorbeifahren, um die dortigen Zahnräder einzusammeln und euch in letzter Minute ein paar Punkte zu schnappen. Wir freuen uns wirklich drauf, diese Version von Bunkern in die Multiplayer-Spiellisten zurückzubringen, da viele Mitglieder unserer Community sich eine Rückkehr gewünscht haben. Das Team bei Lucid ist gespannt, wie ihr alle auf die neue Bedrohung durch die Tornados und die neue Dynamik, die Trios diesem Modus verleiht, reagieren werdet!

Wir mischen die Arena aber nicht nur mit Tornados auf. Unsere Schnellspiel- und Trios-Spiellisten erhalten außerdem einige Spezialregeln. Das Konzept dieser Spezialregeln zielt darauf ab, Spielern zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, sich während einer Runde Destruction AllStars ein paar extra Punkte zu verdienen, indem sie mehr Abwechslung in ihre Spielstile bringen. Hier ein kurzer Überblick über die neuen Spezialregeln:

Wir sind schon gespannt darauf, zu sehen, wie diese neuen Spezialregeln eure AllStar-Auswahl beeinflussen werden! Die Spezialregeln treten nächste Woche in Kraft, also habt ihr und eure Freunde noch etwas Zeit, euch zu überlegen, wie ihr diese neuen Ziele angehen werdet!

Auch mit unserem dritten Event werden die Kompetitiv-Belohnungen aktualisiert. Wie in der letzten Saison könnt ihr euch wieder durch eure Leistung in der kompetitiven Blitz-Spielliste Kompetitiv-Währung verdienen, mit der ihr im Kompetitiv-Shop exklusive kosmetische Belohnungen erwerben könnt. Je höher euer Rang, umso mehr könnt ihr euch in Szene setzen – mit neuen Spieler-Glühen und -Effekten für unsere höchstrangigen Spieler!

Aber nicht nur der Kompetitiv-Modus bietet neue Gegenstände. Im Shop gibt es auch brandneue Skins und kosmetische Objekte, aber auch der brandneue AllStar-Pass steckt voller kosmetischer Objekte und Währung sowohl auf der Gratis- als auch der Premiumstufe. Ihr könnt euch außerdem durch den Abschluss der wöchentlichen Herausforderung Belohnungen sichern. Überleben bringt hierbei brandneue Herausforderungen mit sich. Wie auch immer ihr spielt, ihr macht auf jeden Fall Fortschritte für das Abschließen von Herausforderungen und für neue Belohnungen!

Das Überleben-Event ist ab sofort in Destruction AllStars verfügbar! Mitglieder von PlayStation Plus Extra und Premium können Destruction AllStars ohne zusätzliche Kosten aus dem Spielekatalog herunterladen. Folgt uns auf Twitter, um die neusten Informationen und Updates zu erhalten. Wir sehen uns in der Arena!