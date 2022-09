The Chant: Kult-Horror erscheint am 3.11. 2022

PC Xbox X PS5

Publisher Prime Matter hat einen neuen Trailer mit Eindrücken aus The Chant veröffentlicht und bekannt gegeben, dass der Third-Person-Horror am 3. November 2022 für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen wird.

The Chant wird vom kanadischen Studio Brass Token entwickelt. Darin nehmt ihr in der Rolle der Protagonistin Jess an einem spirituellen Gruppenseminar auf der Insel Glory Island teil. Allerdings holen euch die Machenschaften einer Sekte ein, die in den 70ern auf demselben Eiland weilte. Ein Ritual ungeahnte Folgen und Schrecken aus den Tiefen des Alls manifestieren sich auf der Insel.